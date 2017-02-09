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Здоровье

Источником распространения гепатита А в России назвали работников из Кыргызстана

Вероятным источником распространения гепатита А в Тулунском районе Иркутской области России назвали работников лесозаготовительных участков из Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщила пресс-служба администрации города Тулуна.

«Путь передачи предположительно контактно-бытовой», - сообщили в администрации.

В Тулуне и Тулунском районе зарегистрировали множественные случаи заболевания вирусным гепатитом А.

На 31 января в инфекционном отделении находилось 33 пациента, семь из них готовятся к выписке.
Ссылка: http://www.24kg.org/zdorove/44215/
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