В Кыргызстане нарастает эпидемия ВИЧ

Эпидемия ВИЧ/СПИДа в Кыргызстане нарастает. Об этом сегодня на пресс-конференции ИА «24.kg» сообщил директор республиканского центра «СПИД» Улан Кадырбеков.

По его словам, на 1 января 2017 года в республике зарегистрировано 7 тысяч 117 случаев ВИЧ-инфекции. «Это все лица, которые были выявлены с 1987 года. Из них граждане КР – 6 тысяч 747. За все эти годы часть выехала за пределы страны, 1 тысяча 564 человека умерли. В настоящий момент живых ВИЧ-инфицированных – 5 тысяч 553. Детей с ВИЧ – 580. На диспансерном учете состоят 3,5 тысячи человек. Антиретровирусную терапию получают 2 тысячи 668 человек», - проинформировал Улан Кадырбеков.

Он отметил, что сейчас в стране нездоровый ажиотаж вокруг цифр по выявлению ВИЧ-инфицированных. «За 2016 выявлено 720 человек, но это достигнуто также благодаря улучшению работы по выявлению. За год протестировано 362 тысячи человек», - добавил глава центра.

«Самое главное, что без участия самого населения проблема будет оставаться актуальной. Сограждане должны понять: меры профилактики во многом зависят от них самих. Нужно вести здоровый образ жизни, необходимо безопасное поведение», - подчеркнул Улан Кадырбеков.

«При этом проблема государственного финансирования остается крайне важной, - признал он. - Постепенно госфинансирование увеличивается, но не в достаточной мере».