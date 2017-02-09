В Кыргызстане снова растет заболеваемость гриппом

В Кыргызстане снова растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По их данным, на 16 января 2017 года отмечается рост в 1,3 раза. На первой неделе года (2-9 января) в республике зарегистрировано 5 тысяч 872 обращения за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа. В течение второй недели (9-15) обратились уже 7 тысяч 479 больных.

Рост заболеваемости отмечается во всех областях республики, кроме Оша и Баткенской области. В школах продолжается мониторинг посещения детей.

По данным мониторинга и анализа заболеваемости по гриппу и ОРВИ в предыдущие годы эпидемический подъем отмечался с декабря, пик заболеваемости приходился на конец января и февраль.

Во всех регионах предусмотрено развертывание дополнительных коек на базе стационаров для госпитализации больных с ОРВИ и гриппом.

«В данное время эпидемическая ситуация находится под контролем. Продолжается санитарно-образовательная работа среди населения о профилактике гриппа и ОРВИ», - отмечают в Минздраве.