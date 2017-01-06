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Домашняя аптечка. Что в ней должно быть

6/01/17 13:00, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Кыргызстанцы, по словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, привыкли покупать лекарства, как соль или хлеб в супермаркетах.

 

«В каждом доме есть кулечки, коробки и большие сумки с лекарственными препаратами. Это огромные лишние затраты на ненужные лекарства. Из-за необоснованного применения антибиотиков без показаний вырабатывается устойчивость к препаратам. Через некоторое время мы не сможем лечить элементарные инфекции», - неоднократно предупреждал чиновник.

 

Один шаг для искоренения вредной привычки уже сделан. С конца 2016 года при продаже антибиотиков в аптеках стали требовать рецепты.

 


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Но ряд медикаментов на крайний случай в доме нужно иметь. В столичной Станции скорой медицинской помощи ИА «24.kg» рассказали, что в обязательном порядке должно быть в домашней аптечке.

 

Во-первых, что-то из противоаллергических препаратов (супрастин, тавегил, лоратадин). Если есть аллергики, и у них бывает бронхоспазм, тогда хорошо бы держать в аптечке сальбутамол.

 

Во-вторых, жаропонижающие и препараты противовоспалительного действия (это может быть сироп парацетамола, если в семье есть маленькие дети; парацетамол в таблетках для взрослых).

 

Также нужно иметь что-то из обезболивающего (кетонал) и успокоительного (валерьянка или корвалол).

 

Если в семье есть люди пожилого возраста, пригодятся нитроглицерин и препарат от давления (самый простой и с наименьшим количеством противопоказаний – каптоприл таблетированный).

 

Кроме того, на случай проблем с желудочно-кишечным трактом можно иметь смекту, активированный уголь либо его аналоги и обязательно регидрон (на случай диареи и рвоты, чтобы восполнить потерю жидкости).

 

Также в быту может потребоваться перевязочный материал (бинты, салфетки); йод, зеленка либо хлоргексидин (который используется в качестве кожного антисептика и дезинфицирующего средства); нашатырный спирт (чтобы привести в чувство человека, упавшего в обморок) в ампулах или во флаконах; спазмолитики (папаверин, но-шпа) и препарат от ожогов (олазоль).

 

«Вот основной набор препаратов, которые могут понадобиться. Все зависит от того, какие заболевания есть у членов семьи», - отметили в ССМП.

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