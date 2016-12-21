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В КР заболеваемость ОРВИ и гриппом стабилизировалась

21/12/16 13:12, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости ОРВИ и гриппом в республике стабильная, сообщили в Минздраве.

 

По их данным, на 19 декабря отмечено снижение заболеваемости в 1,7 раза. Если 12 декабря зарегистрировали 8 тысяч 735 обращений за медицинской помощью с симптомами ОРВИ и гриппа, то за 19 декабря – 5 тысяч 21.

 

Снижение заболеваемости отмечается в Бишкеке, Оше и во всех областях республики.

 

Стабилизировалась и посещаемость в школах. Закрытыми на карантин остаются лишь 4 школы (по одной - в Джалал-Абадской и Таласской областях, две в Иссык-Кульской).

 

В настоящее время эпидемическая ситуация находится под контролем, проводится ежедневный мониторинг заболеваемости среди населения. Продолжается санитарно-образовательная профилактическая работа.

URL: http://_/zdorove/42077/

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