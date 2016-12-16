В Кыргызстане гриппа не будет к февралю

|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
|Власть
|Экономика
|Финансы
|Общество
|Бишкек-24
|Культура
|Спорт
|Криминал
|Происшествия
|Репортажи
|Взгляд
|Техноблог
Министерство здравоохранения ожидает спад эпидемии гриппа к февралю. Об этом сообщил сегодня на заседании парламентской фракции «Кыргызстан» глава ведомства Талантбек Батыралиев.
Он рассказал, что объявленный в школах карантин положительно сказался на борьбе с эпидемией гриппа и ОРВИ. Благодаря вынужденным каникулам прервалась цепочка заражения. В республике уменьшается число инфицированных больных. Однако в Бишкеке все еще болеют около 900 человек.
По последним данным, стабилизировалась ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Бишкеке, Оше и Чуйской области. На 13 декабря зарегистрировано 8 тысяч 169 обратившихся в медучреждения.
В то же время отмечен рост заболеваемости в Баткенской, Ошской и Иссык-Кульской областях.