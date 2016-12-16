В Кыргызстане из-за отсутствия воды растет инвалидность населения

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Из-за проблем с доступом к питьевой воде в Кыргызстане увеличивается инвалидность населения. Об этом заявил депутат Алмазбек Токторов на заседании парламентской фракции «Кыргызстан».
На заседании рассматривали законопроект о ратификации соглашения между Кыргызстаном и Международной ассоциацией развития. В соглашении отмечается, что КР получит $23,5 миллиона на развитие сельского водоснабжения и санитарии трех сел.
Депутаты проект поддержали. Но выказали недовольство работой правительства в части обеспечения населения водой. Они вспомнили и скандальный проект «Таза суу», который в республике реализовывали в несколько этапов. Однако в итоге во многих участвовавших в проекте селах воды так и нет.
«Надо решать вопрос доступа населения к чистой воде. Министерство здравоохранения не даст соврать, что отсутствие воды приводит к различным болезням», - заявил депутат Алмазбек Токторов.