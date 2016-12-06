Купи устойчивость к бактериям

Аптеки не соблюдают предписание о рецептурном отпуске антибиотиков

Вспышка заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом максимально загрузила службы скорой медицинской помощи, поликлиники и стационары. В аптеках выстраиваются длинные очереди. Больные, даже не обратившись к врачу, по привычке пачками закупают жаропонижающие, противовоспалительные и болеутоляющие препараты.

«А врач вам точно назначал лекарства?»

В декабре, по словам представителей медицинской общественности, начали действовать новые правила по рецептурной продаже антибиотиков. Соблюдают ли аптеки данное требование? Корреспондент ИА «24.kg» заглянула в несколько пунктов в центре Бишкека.

Аптека №1

- Добрый день! Амоксиклав есть?

- Рецепта нет у вас? У нас антибиотики на учете все, - тихо заметила фармацевт.

- А без рецепта никак?

- Какой вам? Детский или взрослый? – ответила она вопросом на вопрос.

- Детский.

Аптека №2

- Азитромицин дайте, пожалуйста.

- Сейчас антибиотики продаются только по назначению врачей, - говорит молодая девушка.

- Без рецепта не дадите?

- Вам этот препарат врач назначал? – уточняет она, ожидая получить правдивый ответ.

- Да, - слукавила я.

- А ну, тогда все в порядке, - выдала аптекарь лекарство.

В аптеке №3 диалог оказался предельно кратким, о рецепте там даже не спросили.

- Амоксицилин можно?

- Взрослому?

- Да. Сколько стоит?

- 70 сомов.

Аптека №4 оказалась единственной, где есть выписка из постановления правительства об отпуске лекарств строго по рецепту. На уточняющий вопрос, можно ли купить без рецепта, аптекарь, словно почувствовав подвох (может, я выбивалась из портрета гриппозного покупателя), в продаже отказала: «Читайте вывеску! Телевизор что ли не смотрите?» Не смотрю. И даже те, кто смотрят, не знают об ужесточении продажи антибиотиков.

Ради интереса заглянула и в одну сельскую аптеку №5, там свободно продали… димедрол.

Итог – в четырех из пяти аптек реализовали антибиотик без рецепта.

Как отучить от вредной привычки?

По словам министра здравоохранения Талантбека Батыралиева, кыргызстанцы привыкли покупать лекарства, как в супермаркетах соль или хлеб. «В каждом доме есть кулечки, коробки и большие сумки с лекарственными препаратами. Это огромные лишние затраты на ненужные лекарства. Из-за необоснованного применения антибиотиков без показаний вырабатывается устойчивость к препаратам. Через некоторое время мы не сможем лечить элементарные инфекции», - неоднократно предупреждал чиновник.

Перечень лекарств, отпускаемых по рецепту (в том числе антибиотики), утвержден приказом Минздрава КР №353 от 23.06.2014 года. Документ размещен на официальном сайте Департамента лекарственного обеспечения и медтехники (ДЛОиМТ).

«В списке рецептурного отпуска есть препараты сильнодействующие, есть откровенно ядовитые, опасные для человека. Поэтому люди без медицинского образования не должны их сами себе назначать и тем более употреблять. Без рецептов в аптеках их отпускать нельзя. На самом деле не нужно было принимать постановление правительства, чтобы ограничить свободную продажу антибиотиков. Это требование есть в Законе «О лекарственных средствах». Но его все эти годы никто не соблюдал», - сказала ИА «24.kg» специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

Она подчеркнула, что при вирусных заболеваниях (грипп и ОРВИ, к примеру) антибиотики вообще не помогают. «Тут нужен уход, любовь, обильное питье и здоровый сон», - советует она.

«В других странах, кстати, все лекарственные средства (ЛС) являются рецептурными. Даже простейшие для нас (аспирин, парацетамол и другие) препараты не дадут без назначения врача ни при каких условиях, ни днем, ни ночью. Пока врач не посмотрит, не поставит диагноз и не назначит ЛС. У нас же практически любой препарат можно приобрести, если не по рецепту в аптеке, так из-под полы. Можно на Ошском рынке купить. Кроме того, есть сеть пациентов (онкологические больные, с пересаженными органами, с сахарным диабетом или другими хроническими заболеваниями), которые связываются друг с другом и могут распространять лекарства», - отмечает Бермет Барыктабасова.

Об информировании забыли

По словам председателя общественного совета при Минздраве Айбара Султангазиева, часть очередей в центрах семейной медицины сейчас связана с тем, что больным необходимо получить назначение врача и рецепт для приобретения лекарств. «Не хватает бланков рецептов, не хватает специалистов, которые могли бы квалифицированно назначить препараты, в том числе антибиотики», - говорит он.

«Принимая во внимание приближающуюся эпидемию гриппа и ОРВИ, необходимо было организовать широкую информационную кампанию среди населения по профилактике респираторных заболеваний, включая учебные заведения, расширить программы вакцинации от гриппа, особенно среди детей. К сожалению, этого не было сделано», - отмечает он.

«Кроме этого, зная о сроках вступления новых правил по отпуску антибиотиков, управленцы системы здравоохранения должны были провести разъяснительную работу среди населения, необходимо было предусмотреть многократный рост посещений в медицинских учреждениях для получения рецептов и организовать соответствующий уровень обслуживания. В поликлиниках - столпотворение и нескончаемые очереди, которые только повышают риск заражения респираторными заболеваниями», - добавляет Айбар Султангазиев.

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Часто врачи делают назначения на белом листе бумаги, без указания больницы, фамилии и личной подписи. Это не может считаться рецептом на лекарственные средства. По данным ДЛОиМТ, рецепты должны выписываться на утвержденных бланках, отпечатанных типографским способом, имеющих штамп организации здравоохранения.

Они выписываются под международными непатентованными наименованиями, четко и разборчиво на латинском языке, чернилами или шариковой ручкой с обязательным заполнением всех предусмотренных в бланке граф, заверяются подписью и личной печатью врача. Исправления не допускаются. На рецепте должны быть указаны возраст пациента, форма выпуска лекарственных средств и характер действия входящих в их состав ингредиентов.

Справятся ли с таким сложным заданием медики, например, в сельской глубинке? Лечащий врач, выписавший моему ребенку аскорбинку при расстройстве кишечника, думаю, что нет. И хватит ли времени расписывать «характер действия входящих в состав лекарств ингредиентов»? Врачам бы с длинной очередью температурящих и кашляющих больных для начала разобраться.

Одним штрафом не обойтись

Сами пациенты признают: есть плюсы в рецептурном отпуске лекарств, нельзя заниматься самолечением. Но при этом отмечают, что это самое простое, что мог сделать Минздрав, в то время как не удается исключить неэтичный маркетинг, не разработали все клинические протоколы, а больные не обеспечены всеми жизненно важными препаратами.

Отучить от бесконтрольного употребления антибиотиков за один день граждан невозможно. Слишком укоренившаяся привычка. Да и частнику выгодно продать как можно больше товара. Тем более что копии рецептов с них не требуют, доказать безрецептурный отпуск в таких условиях невозможно. И у каждой аптеки проверяющего не поставят.

За нарушения правил отпуска лекарственных средств может налагаться административный штраф в размере от 3 до 10 тысяч сомов.

Специалисты Фармацевтической инспекции проводят проверки только на основании предписания Министерства экономики КР. Плановые проверки проводятся раз в год, а то и раз в три года (в зависимости от критериев риска) с обязательным предварительным уведомлением за 10 дней. Внеплановые проверки проводят по письменным жалобам-заявлениям.

А кто из больных будет недоволен, что получил лекарство без проблем с рецептурной канителью?