Ремонт в Нацгоспитале. Пациентов должны начать принимать в начале 2017 года

Вице-премьер-министр Чолпон Султанбекова ознакомилась с ходом ремонтных работ в Национальном госпитале. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

По ее словам, в настоящее время ремонт возобновился. Чолпон Султанбекова поручила в первую очередь наладить систему отопления.

«До конца 2016 года ремонт должны закончить, а пациентам создать все соответствующие условия. Госпиталь должен начать принимать первых пациентов уже в начале 2017 года», - сказала вице-премьер.

Ранее премьер-министр поручил наказать виновных в затянувшемся ремонте Национального госпиталя. Руководство госпиталя сообщило, что договор между больницей и подрядчиками подписан 28 августа 2015-го со сроком завершения 30 ноября того же года. Из-за халатности и безответственности подрядчиков работы приостановили.