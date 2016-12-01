ВИЧ+. Я один из вас

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Как вы относитесь к ВИЧ-инфицированным? Не задумывались?
А директор ОО «Социум» Батма Эстебесова знает об их положении не понаслышке. «Ни один человек в нашей стране не откроет свой статус. В обществе не приемлют присутствие ВИЧ-инфицированных, боятся с ними идти в бассейн, садиться за стол, жить и работать вместе. И такое отношение везде и повсюду. Хотя ВИЧ не передается таким путем», - говорит она.
«Эта стигма сказывается не только на самих ВИЧ-инфицированных, но и на нас, людях, которые работают с ними, - признается женщина. - Неправительственные организации выгоняют из одного офиса в другой: нас не хотят видеть по соседству, потому что к нам приходят люди не очень респектабельные, как им кажется».
«Не мог спать, изолировался от друзей и семьи»
Алмаз Айтурганов (имя изменено) – один из ВИЧ-инфицированных. Он рассказал корреспонденту ИА «24.kg» о том, как изменилась его жизнь:
«Мне 39. Я до сих пор не женат, и у меня нет детей. А мои ровесники скоро станут дедушками, такие взрослые у них дети. Я тоже хотел жениться, строил планы, но жизнь устроила все по-другому.
Было много денег. И, наверное, попал не в то окружение: я стал наркоманом. В нашей «бригаде», как я называю своих друзей, все были спортсмены, только я один начал колоться. Спасибо ребятам за то, что много раз меня вытаскивали, чуть ли не в спортзале меня закрывали, чтобы уберечь от этой дряни… Чуть больше года назад я попал в больницу на реабилитацию, куда планово приехали сотрудники городского центра по борьбе со СПИДом, взяли кровь на анализы. Результат оказался положительным. Сделали анализ повторно.
Те несколько дней, проведенные в ожидании результатов, не мог спать. Никогда не забуду, как мне сказали о диагнозе. Сразу растерялся, не знал, что делать.
Первые два месяца думал, что жизнь закончена, закрылся в своей комнате, изолировался от всех друзей и знакомых. Родным сказал, что у меня проблемы с печенью и что мне нужна отдельная посуда. Боялся, что они заразятся. Родители - пожилые, пенсионеры, не хотел их травмировать. Только позже я узнал, что вирус бытовым путем не передается. Порой возникали дурные мысли, но я тормозил себя. Психолог здорово помог мне справиться с переживаниями.
Своей девушке я ничего тогда не сказал, просто ушел: в ней-то я, может, и был уверен, но ее родные никогда бы не поняли. Устроил все так, как будто я виноват в нашем расставании. Я и на самом деле был виноват.
Из родных о случившемся знает только старшая сестра, она меня сильно поддержала морально. Друзьям о своем статусе я сказать не могу: наше общество еще не готово. Люди не знают разницы между ВИЧ и СПИДом, не знают, что у ВИЧ-положительных партнеров могут родиться абсолютно здоровые дети.
С ВИЧ можно жить
Сейчас я работаю в общественном фонде с такими же, как я, людьми. Хочу поддержать тех, кто сталкивается с аналогичной ситуацией. Важно, чтобы человек не остался один со своей проблемой, не лишился медицинской помощи.
Теперь я знаю: с ВИЧ можно жить и бороться. Несколько раз в месяц мы собираемся в группы, делимся мыслями. Мне бы хотелось, чтобы больше людей знали о проблеме. Раз уж себя не уберег, предупрежу молодежь.
Просто каждый думает, что это его никогда не коснется. Хорошо, что у нас есть неправительственный сектор, иначе бы люди остались изолированными. Я не говорю, что государство не работает, просто финансирования не хватает.
Сейчас я жалею только о том, что раньше не встретил спутницу жизни. Очень хочу семью».
Распространение ВИЧ – актуальная проблема для КР
По данным Минздрава, на 1 ноября 2016 года в Кыргызстане официально зарегистрировано 6 тысяч 983 ВИЧ-инфицированных граждан, в том числе более 500 детей.
Лекарственные препараты пациенты получают бесплатно. Препараты пока закупаются на средства Глобального фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией. Антиретровирусную терапию на 1 ноября 2016 года получают 2 тысячи 574 ЛЖВ, в том числе 412 детей.
Вспышки внутрибольничного заражения в южных регионах республики, напомним, были в 2007 году.
Но дети когда-нибудь спросят со взрослых
«Когда мы говорим о ВИЧ/СПИДе, то разделяем лиц на различные категории – наркопотребители, работники коммерческого секса, - отмечает руководитель Ассоциации «Единство людей, живущих с ВИЧ» Бурул Исаева. - В этом контексте мне хотелось бы сказать, что все время забывают детей, которые были заражены в медицинских учреждениях и у которых оба родителя здоровые. Это поколение подрастает. Интересно, в какую категорию записывают этих детей? Ни в какую».
«Сколько таких детей? Не скажу точно. Но цифра немалая – более 400. Сегодня только чуть более 70 из них открыли их статус. Они знают, что такое ВИЧ, что за таблетки принимают и как важно не прерывать лечение. И в этом плане недостаточно работы. Детям сказать – сказали, а продолжения работы нет, потому что нет финансирования», - говорит она.
«При открытии статуса обязательно обговаривается один момент. Ведь не исключено, что дети захотят поделиться своей историей с другом/подругой. Тут не то, что нельзя палку перегнуть, а словом ошибиться нельзя, - подчеркивает Бурул Исаева. - Прежде чем кому-то сказать, детям рекомендуют посоветоваться с мамой, серьезно подумать. Но когда открывают статус, больше переживают родители, чем дети. Самому старшему «ребенку» уже 21 год. Это взрослый юноша, студент. Очень много ВИЧ-позитивных детей в возрасте 6-12 лет».
ВИЧ не приговор
Бурул Исаева тоже считает, что дискриминация в отношении ВИЧ-положительных в нашей стране продолжается: «Это чувствуется как в медицинских учреждениях, так и в обыденной жизни».
«Но сегодня мы говорим о том, что ВИЧ-инфекция – это обычное заболевание. Просто обществу нужно посмотреть на эту проблему немного с другого ракурса. Не надо слушать ту старую страшилку, когда говорилось, что «это чума», нечто страшное. Сейчас существует АРВ-терапия, которая поддерживает людей, живущих с ВИЧ, дает им возможность нормально и полноценно жить. Эти люди могут завести детей. В 90 процентах случаях рождаются здоровые детки, потому что мама, если имеет ВИЧ, принимает АРВ-препараты», - говорит она.
«ВИЧ не приговор, - подчеркивает Батма Эстебесова. – Важно узнать об этом вовремя, пройти тестирование и работать ради того, чтобы не было эпидемии в стране».