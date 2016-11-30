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Семь школ в Бишкеке закрыли на карантин

30/11/16 08:05, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Семь школ в Бишкеке закрыли на карантин. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач Центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора Бишкека Артур Буюклянов.

 

По его словам, Центр госсанэпиднадзора проводит ежедневный мониторинг эпидемиологической ситуации, госпитализированных больных в Республиканскую инфекционную больницу и обратившихся больных в центры семейной медицины с острыми респираторными вирусными инфекциями, а также посещаемости учащихся в школах.

 

За текущую неделю проверено 34 школы во всех районах столицы. Установлено, что в школах №№ 6, 12, 22, 28, 40, 57 и 79 более 30 процентов учащихся не посещают занятия из-за высокой заболеваемости ОРВИ. В связи с этим вынесены постановления о приостановлении учебного процесса на 5 дней.

 

  • Эти школы закрыты с сегодняшнего дня до понедельника, 5 декабря. За ситуацией в других школах медики продолжают следить.

Планируется заседание координационного комитета при мэрии Бишкека на 2 декабря, где рассмотрят вопрос о дальнейших мерах профилактики ОРВИ и гриппа в школах.

URL: http://_/zdorove/40721/

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