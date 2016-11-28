В Бишкеке инфекционная больница критически переполнена

В Бишкеке Республиканская клиническая инфекционная больница критически переполнена в связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом. Об этом ИА «24.kg» сообщил главный врач медучреждения Гульжигит Аалиев.

По его словам, вчера за сутки в больницу обратилось 288 больных, из них с ОРВИ 172.

«В отделении реанимации 9 больных, из них 8 – с ОРВИ. Самому маленькому пациенту 3 месяца, самому старшему – 7 лет. Все они поступили с осложнениями (дыхательной недостаточностью, высокой температурой, отеком головного мозга и судорожным синдромом)», - сообщил Гульжигит Аалиев.

«Сегодня в стационаре с ОРВИ 237 больных. Больница перегружена. Вчера, несмотря на воскресенье, на работу вышли все доктора. Выписали выздоровевших, освободили места для новых больных. Ближе к 19.00 одновременно прибыло больше 50 больных», - добавил главврач.

«Медикаментами обеспечиваем всех пациентов, лекарств хватает. А с местами проблема. Больные лежат в коридорах, там, где есть возможность. В первую очередь мы должны оказать специализированную медицинскую помощь, несмотря на то, где лежат пациенты», - резюмировал Гульжигит Аалиев.