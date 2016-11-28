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Не дают работать! Замглавы Минздрава пожаловался на частые проверки

28/11/16 11:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

За 10 месяцев 2010 года Департамент лекарственного обеспечения и медтехники (ДЛОиМТ) проверили более 20 раз. Об этом сегодня в парламенте сообщил заместитель министра здравоохранения Олег Горин.

 

По его словам, ДЛО проверяют различные инспекции, в том числе Счетная палата, финполиция, 5-е управление МВД. «Наверное, это тоже сказывается на эффективности работы департамента. Сотрудники постоянно заняты проверяющими, мы не можем эффективно и своевременно представлять запрашиваемую информацию», - посетовал чиновник.

 

«Мы не работаем ни в МВД, ни в прокуратуре, мы работаем в конституционном органе – комитете ЖК. И у вас есть определенные сроки по закону, в течение которых вы должны отвечать на запросы депутатов! А вы игнорируете наши запросы!» - возмутился депутат Садык Шер-Нияз.

 

«Запрашиваемая информация была в большом объеме. Мы можем попросить депутатов дать отсрочку для ответов», - заметил Олег Горин.

URL: http://_/zdorove/40575/

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