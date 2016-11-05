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Состояние пострадавших в ДТП на Тоо-Ашуу - средней тяжести

5/11/16 06:51, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

Состояние госпитализированных после дорожно-транспортного происшествия на перевале Тоо-Ашуу - средней тяжести. Об этом ИА «24.kg» сообщил и.о. министра здравоохранения Талантбек Батыралиев.

 

По его словам, в результате аварии три человека скончались на месте, еще один умер от полученных травм в больнице.

 

«Пострадали 14 человек, из них четверо в настоящее время остаются в Жайылской территориальной больнице, двоих отправили в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии (БНИЦТиО). Их состояние средней тяжести, одного прооперировали. Остальным пострадавшим оказана амбулаторная помощь», - сказал глава Минздрава.

 

Талантбек Батыралиев подчеркнул, что вопрос под его личным контролем.

 

Фамилии погибших и пострадавших сообщат позже.

 

Вечером 4 ноября в тоннеле имени Кольбаева (перевал Тоо-Ашуу) грузовая фура протаранила три легковые автомашины.

URL: http://_/zdorove/39441/

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