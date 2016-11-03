В столичном роддоме умер новорожденный от постродовой травмы

В Городском перинатальном центре (роддом №4) новорожденный получил постродовую травму, из-за чего умер. Об этом ИА «24.kg» сообщила роженица Надежда Богданова.

По ее словам, в ночь на 29 октября она поступила в роддом №4. Ждала двойню. «Девочку приняли быстро, без осложнений, а с мальчиком возникли проблемы. Плод лежал поперек, шел тазом. Повторных схваток, чтобы его родить, у меня не было. Врачи начали выталкивать его из меня. В течение 20 минут у них это не получилось. Тогда уже другой врач залез рукой и начал переворачивать малыша там и вытаскивать», - рассказала Надежда Богданова.

«После того как вытащил, мы попросили показать его. Смотреть было не на что. Он дышал так, словно это был последний вздох. Хрипы были ужасные. Грудная клетка была вдавлена полностью. Был синий, ножки уже холодные. Спину и все остальное нам не показали, а показали бабушке. У ребенка один глаз был заплывший, губа вывернута, выглядел так, будто он неполноценный. Утром меня перевели в палату, родителям сказали, что состояние девочки стабильное, а мальчика – тяжелое. И что никаких гарантий они не дают», - добавила мама.

«Мы надеялись на лучшее. Два дня мальчик пробыл в реанимации, а на третий ему сделали рентген, чтобы проверить внутренние органы. Показали нам снимок, начали объяснять, что все внутренние органы смещены влево, сослались на то, что у меня была какая-то инфекция. Хотя никаких проблем во время беременности не было, с 20 недель я состояла на учете. Ребенка перевели в 3-ю детскую больницу, где нам сказали, что жить он не будет либо останется на всю жизнь «овощем». Вечером сказали, что ему стало хуже, и попросили приобрести лекарства. А в три часа ночи его сердце остановилось», - сказала роженица.

«Сделали вскрытие. Письменного заключения пока нет, но устно нам сказали, что малыш получил послеродовую травму. Он практически весь был переломан. Экспертиза будет готова через месяц. А тем временем врачи в роддоме стали продвигать свою версию, что ребенок тяжелый из-за внутриутробных инфекций. Сотрудники роддома просто его перевезли в 3-ю детскую, зная, что ребенок умрет, не захотели брать на себя эту ответственность. Единственное, что я хочу, – узнать причину смерти ребенка и чтобы виновных наказали. Ребенка мне уже не вернуть», - резюмировала Надежда Богданова.

У 28-летней женщины это вторые роды, первой девочке уже 7 лет.

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