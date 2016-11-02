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Выбор клиники. Как не нарваться на мошенников?

2/11/16 13:46, Бишкек – ИА «24.kg», Анастасия БЕНГАРД

За последние десять лет в Кыргызстане резко возросло число частных медицинских клиник, и они активно развиваются, сообщает Министерство здравоохранения.

 

Деятельность таких учреждений регламентируется положением «О лицензировании медицинской деятельности в КР».

 

Последний резонансный случай «лечения» со смертельным исходом онкологической больной в так называемой «частной клинике» у целителей вызвал большой общественный резонанс.

 

Республиканский центр укрепления здоровья рекомендует при обращении в частную медицинскую клинику обращать внимание на:

 

 
  • Помните! Если клиника не соответствует ни одному из вышеперечисленных пунктов, то это должно вас насторожить. Стоит ли вам принимать лечение в данной клинике?

 

URL: http://_/zdorove/39284/

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