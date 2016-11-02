Выбор клиники. Как не нарваться на мошенников?

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За последние десять лет в Кыргызстане резко возросло число частных медицинских клиник, и они активно развиваются, сообщает Министерство здравоохранения.
Деятельность таких учреждений регламентируется положением «О лицензировании медицинской деятельности в КР».
Последний резонансный случай «лечения» со смертельным исходом онкологической больной в так называемой «частной клинике» у целителей вызвал большой общественный резонанс.
Республиканский центр укрепления здоровья рекомендует при обращении в частную медицинскую клинику обращать внимание на: