Чиновники не знают, у каких волшебников народные целители берут свои дипломы

«Согласно Закону «Об охране здоровья граждан» есть такое понятие, как народная медицина, но на сегодня в Кыргызстане ни один ее представитель не прошел специальное обучение и не представил нам диплом целителя», - сообщила сегодня журналистам начальник отдела лицензирования медицинской и фармацевтической деятельности Минздрава КР Бурул Арзыкулова.

Но где можно получить такой диплом в Кыргызстане, она не знает. «Наверное, есть какие-то центры или клиники, в Российской Федерации, может. В нашей республике никто не выдает. По крайней мере, я не знаю», - сказала Бурул Арзыкулова.

«Мы, врачи, вообще не признаем народных целителей. И как мы должны знать, у какого волшебника они берут свои дипломы?» - добавил замдиректора Департамента здравоохранения Тилек Жантайбеков.

Бурул Арзыкулова отметила, что Минздрав контролирует только те частные субъекты, которым они выдали лицензии: «Тех, кому разрешительные документы не выдавались, по законодательству мы не имеем права контролировать. Это не входит в нашу компетенцию».