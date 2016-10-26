Пока не известно, кто и на какие деньги реализует Госпрограмму по психздоровью

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Пока не известно, кто и на какие деньги реализует Государственную программу по охране психического здоровья.
Сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» ее участники заявили о том, что рабочая группа завершает проект документа, рассчитанный на 2017-2030 годы.
На вопрос, кто будет реализовывать программу, учитывая нехватку психологов и то, что на всю республику приходится 146 психиатров, эксперт по организации здравоохранения Бурул Макенбаева признала, что это большая проблема.
«Выпускники выходят, но они не вооружены современными знаниями в области психического здоровья. Госпрограмма будет предписывать всем учебным заведениям обновить, модернизировать свои программы и привести их в соответствие с доказательной медициной», - отметила она.
На вопрос, сколько средств потребуется на реализацию программы, Бурул Макенбаева ответила: «Пока сейчас завершается свод мероприятий, потом экономисты будут считать ее стоимость. Очень много мероприятий надо делать, конечно, на государственные средства».