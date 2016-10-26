Для лечения психрасстройств назначают много необоснованных препаратов

Очень много необоснованных препаратов назначают для лечения психиатрических расстройств – витамины, БАДы, ноотропы, иммуномодуляторы. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила специалист по доказательной медицине Бермет Барыктабасова.

«Это все не работает, от этого давно отказались в современном мире, - подчеркнула она. - Сама психиатрия основывалась на карательном, репрессивном подходе к людям, пользователям психиатрических услуг. Есть очень много состояний, психрасcтройств, которые знают люди даже без медицинского образования. Шизофрения, эпилепсия, склонность к суицидам, депрессии, алкогольная или наркотическая зависимость – огромное количество состояний, где требуется не только психиатрическая помощь, но и психическая. Наша психиатрия сейчас должна кардинально поменяться в отношении к пациентам, к людям, которые еще не попали в психбольницу».

«В обществе много агрессии, насилия, несправедливости, и если не работать с этими людьми, то они копят в себе это. И без правильной, заботливой помощи можно получить очень негативные последствия», - предупреждает специалист.

«Раньше перечисленные заболевания лечились другим способом. Доказательная медицина отфильтровывает все нехорошие, неэффективные и устаревшие методы. Почти до 1990-х годов продолжалось лечение некоторых заболеваний электрическим током в надежде на то, что какие-то участки мозга, которые вызывают отклонения, могут быть излечены. Жестокое обращение к пациентам категорически запрещено», - добавила Бермет Барыктабасова.