Люди в психбольницах умирают совершенно не от психических заболеваний

Люди в изолированных психиатрических больницах умирают совершенно не от психических заболеваний, а от туберкулеза, сердечно-сосудистых и других болезней. Об этом сегодня на пресс-конференции в ИА «24.kg» сообщила эксперт по организации здравоохранения Бурул Макенбаева.

По ее словам, в настоящее время Министерство здравоохранения работает над Государственной программой по охране психического здоровья на 2017-2030 годы.

«Психическое здоровье должно пониматься шире: это благополучие психологическое, физическое, социальное и правовое. Теперь недостаточно одной больницы в Чым-Коргоне. Наоборот, Чым-Коргон – устаревшая модель, когда всех людей с психическими проблемами хотели изолировать», - сказала она.

По данным ВОЗ, к 2025 году бремя психических заболеваний будет превышать бремя ныне наиболее распространенных сердечно-сосудистых заболеваний.

«В этих изолированных больницах у людей нет доступа к другим видам помощи. Поэтому помощь должна быть интегрированной, она будет перемещаться на первичный уровень здравоохранения. А это – самый приближенный к людям уровень: группы семейных врачей, центры семейной медицины, территориальные больницы. Охрана психического здоровья должна быть интегрирована в помощь детям, семьям в трудной жизненной ситуации, в работу инспекции по делам несовершеннолетних, в школы. Все должны знать, что такое психическое здоровье. В настоящее время драматичная ситуация в том, что ни учителя, ни социальные работники не имеют понимания о психических расстройствах, которые на самом деле очень распространены», - отметила Бурул Макенбаева.