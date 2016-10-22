В КР растет число больных ОРВИ. Как не заразиться?

В Кыргызстане зафиксирован рост заболеваемости острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ). Об этом ИА «24.kg» сообщил начальник эпидуправления Департамента профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора Абдыкадыр Жороев.

По его словам, за неделю с 10 по 16 октября в республике зарегистрировано 2 тысячи 846 случаев ОРВИ. Это на 29 процентов больше, чем за предыдущую неделю. Из 2,8 тысячи больных госпитализировали 211, почти все – дети до 14 лет. Официально подтвержденных случаев гриппа пока нет, только ОРВИ.

Эпидсезон начнется с середины ноября, а самый пик придется на середину января и продержится до конца февраля.

«В этом году мы закупили в 2,5 раза больше вакцины, чем в 2015-м. Если за прошлый сезон провакцинировали более 30 тысяч человек, то в этом только за счет Минздрава мы закупили около 70 тысяч доз вакцины. Месяц назад распределили их по регионам. На сегодня вакцину получили уже почти 70 тысяч лиц из группы риска. Это беременные, медицинские работники, работающие с населением во время эпидсезона ОРВИ и гриппа, медработники родильных и инфекционных, хирургических и реанимационных отделений, постояльцы домов престарелых, воспитанники детских домов, ослабленные дети и пожилые люди с хроническими заболеваниями сердечно-сосудистой, легочной систем и другие», - сказал Абдыкадыр Жороев.

Кроме того, Минздрав решил в этом году провакцинировать от гриппа военнослужащих погранвойск, Национальной гвардии и службы госохраны.

«Если есть желающие пройти вакцинацию, они могут обращаться в Бишкеке в частные медцентры. Сейчас готовим несколько центров семейной медицины, как и в прошлом году, где люди смогут получить прививку на платной основе. Цены пока уточняем, в прошлом году они варьировались от 500 до 650 сомов за прививку», - отметил начальник эпидуправления.

По словам Абдыкадыра Жороева, часто люди сообщают, что получили прививку, но все-таки переболели гриппом. «Это неправильно. Гриппоподобных заболеваний много. Если человек получил прививку против гриппа и заболел, то в любом случае болезнь будет протекать в легкой форме, без осложнений. Люди не должны об этом забывать. Последние 10 лет мы прививаем людей, и эффект прекрасный», - сказал он.

Абдыкадыр Жороев также рассказал о мерах профилактики заболеваний:

«И не забывайте про хорошее настроение!» - советует Абдыкадыр Жороев.