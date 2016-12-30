Тендер.kg: обоЗНАЧились?

«Перестаньте заниматься гадостями в отношении ЦИК и в отношении моего авторитета!» - гневно сказал корреспонденту ИА «24.kg» председатель тендерной комиссии Центризбиркома, доктор юридических наук, профессор и бирболовец Кайрат Осмоналиев, когда журналист позвонил чиновнику, кстати, по настойчивой просьбе пресс-секретаря ведомства. В этот момент журналист почувствовал себя героем Владимира Этуша - товарищем Сааховым, который еще ничего не успел сделать, только вошел…

Справедливости ради отметим, что желанием раздавать свои бесценные советы грешит и глава Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова. Как только информация о победителе тендера появилась на ленте информагентства, она потребовала журналистов перестать писать об этом.

А почему нет?

Объявление о тендере, а также технические параметры закупаемого товара распространили не журналисты. И если указано, что закупается золотая сковородка с платиновой ручкой и инкрустированными в нее камнями, то, простите бога ради, но пишущая братия напишет о товаре так, как прописали в объявлении и никак иначе. Но вернемся к тендеру…

Итак, ЦИК определил изготовителя нагрудных значков и удостоверений для депутатов местных кенешей. Им стала компания ОсОО «Медальер». Свои услуги компания оценила в 3миллиона 420 тысяч сомов. По мнению представителей тендерной комиссии, участник с наименьшей ценой предложения - 675 тысяч сомов - Виталий Подстречный предложил изготовить значки из якобы «некачественной китайской латуни».

«Депутаты раньше сами скидывались на значки, и им было стыдно ходить с ними. Я не хочу, чтобы народные избранники носили китайскую дешевку за 75 сомов. Поэтому предложенное фуфло от поставщика Виталия Подстречного признали не соответствующим требованиям», - пояснил авторитетный Кайрат Осмоналиев.

Представители Виталия Подстречного парировали: «Компания выполнила все требования тендера по технической документации. В ней черным по белому прописано, что изделие должно быть выполнено из латуни, что и сделано. Латунь - она и есть латунь. И как в ЦИК определили, дешевая она или нет, китайская или некитайская, непонятно». И резонно просят представить экспертизу проверки. Объективности ради ИА «24.kg» также запросило результаты экспертизы у пресс-службы закупщика, однако вопрос так и повис в воздухе.

Настаиваем на обсуждении!

А теперь сравним. Из открытых источников стало известно, что в этом же году компания «Медальер» стала победителем тендера на приобретение ведомственных медалей с удостоверениями и нагрудных знаков от финансово-хозяйственного управления МВД КР. Тогда цена за изготовление медали (с учетом колодки, муаровой ленты, фианитов и удостоверения) составила - внимание! - всего лишь 200 сомов.

Как пояснилИА «24.kg»Виталий Подстречный, арифметика несложная: «МВД заказывает 200 медалей, ОсОО «Медальер» предлагает за изготовление 40 тысяч сомов».





В нынешнем же тендере на значки стоимость одного значка составляет 380 сомов. Но председатель тендерной комиссии Кайрат Осмоналиев продолжает настаивать на том, что местные органы власти не могут ходить в китайских дешевках сомнительного качества за 75 сомов. «Качественный значок стоит от 300 сомов. Мы выбрали за 380 сомов. Он полностью отвечает требованиям. Более того, на каждом сэкономили 120 сомов», - хвалится председатель.

Значит, правоохранители, ежедневно рискующие своей жизнью и несущие все тяготы службы, могут носить медали за 200 сомов, а депутатам местных кенешей позорно ходить со значками стоимостью 75 сомов. Логика бирболовца и по совместительству главы тендерной комиссии просто поражает!

Еще довольно интересный момент. Например, эксперт по борьбе с коррупцией от «Бир Бола» Кайрат Осмоналиев прокомментировал в СМИ, что «комиссия для соответствия техническим требованиям к нагрудным значкам привлекла специалиста, мастера цеха НОНХП «Кыял», который дал свое заключение по наличию латунной основы в образцах нагрудных знаков, поданных участниками конкурса». Аргумент? Аргумент!

Если бы не одно «но»: учредителем «Медальера» является Вера Александровна Кириченко, ранее работавшая начальником цеха художественной обработки металла НОНХП «Кыял».

Один раз отмерь…

Виталий Подстречный, предложивший цену гораздо ниже «Медальера» и не согласившийся с мнением ЦИК, написал заявление в межведомственную комиссию по рассмотрению жалоб на действия или бездействие закупающих организаций. Имеет право, как говорится. К слову, вышеуказанная комиссия собиралась трижды.

На первое заседание ни Виталий Подстречный, ни его представители не явились, так как приглашение поступило за три часа до начала мероприятия. Ну а на второе не явились представители закупающей организации. Когда наконец все участники были в сборе, присутствующим открылись новые подробности. Например, технические требования к изделию прописаны составляющими крайне некорректно, что позволило участникам конкурса трактовать их каждому по-своему.

Спор вызвало описание изделия, и стороны доказывали друг другу, к чему относились цифры «27 x 16» - к флагу или готовому изделию вместе с древком. Кстати, оно также вызвало споры.

В документе было непонятно, что должно быть у него 5 миллиметров - ширина или длина. Например, в изделии «Медальера» древко идет от края флага вверх и вниз - по 2,5 миллиметра в каждую сторону, и в сумме получаются требуемые 5 миллиметров . Но если измерить древко от начала до конца, то его длина намного больше.

Также при измерении выяснилось, что в изделии победителя флаг не 27, а 27,5 миллиметра . Ненамного больше, но, как ни крути, это несоответствие. Ну а если закупщик настаивает на несоответствии техническим требованиям продукции Подстречного, тогда почему ЦИК закрывает глаза на несоответствие продукции «Медальера» c суммой предложения в 3 миллиона сомов? Что за двойные стандарты и расточительство?

Шах и мат?

Изучив аргументы обеих сторон, комиссия по спорам пришла к мнению, что технические требования тендера действительно прописаны расплывчато. Более того, адвокаты Виталия Подстречного сделали, как говорится, ход конем. «После того как ЦИК сделал разъяснение по размерам, мы готовы привести нашу продукцию в соответствие, при этом предложенная ранее цена в 675 тысяч сомов останется неизменной», - сказали они, чем ввели в замешательство представителя ЦИК.

Последний приводил неубедительные аргументы: «Подстречный закупает латунь в Китае» или «деньги за латунь не останутся в Кыргызстане». На что получал от адвокатов оппонентов ответ: «Победитель тендера использует кыргызскую латунь? В стране имеется перерабатывающий латунь завод»?

После обсуждения всех моментов председатель «спорной комиссии» Даир Жумабаев огласил вердикт: «В течение семи рабочих дней будет принято решение по вопросу, а до его вынесения никаких действий не предпринимать».

На момент выхода материала глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова торжественно вручила мандаты и значки новоиспеченным депутатам горкенеша. При этом остается неясным, какие значки прикрепили на грудь парламентариям.

По словам представителей Виталия Подстречного, вчера поступило решение межведомственной комиссии, которая рекомендовала ЦИК в соответствии со статьей 49 Закона КР «О госзакупках» отменить тендер на лот №1 «Нагрудные знаки» в виду несоответствия продукции как заявителя, так и победителя, по версии Центризбиркома, и провести его заново.

«Решение межведомственной комиссии сомнительное, но это мне уже глубоко по барабану», - прокомментировал ИА «24.kg» Кайрат Осмоналиев.

А нам нет. Редакция и далее будет отслеживать ситуацию с метками для парламентариев и выяснит, кто стоит за выгодным заказом.