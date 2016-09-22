Изъятие земли. Кто платит, тот и музыку заказывает

Власти страны никак не могут договориться с гражданами, выступающими против изъятия земли для общественных нужд. Доводы, что частная собственность неприкосновенна, звучат для чиновников неубедительно.

С больной головы на здоровую

Инициативная группа 1 сентября митинговала, требуя отозвать поправки в Земельный, Жилищный, Гражданский кодексы. Министерство юстиции инициировало изменения с тем, чтобы снять запрет на изъятие земельных участков для обслуживания жилого дома и ведения личного подсобного хозяйства.

Сейчас по Земельному кодексу придомовой участок не подлежит изъятию для государственных, муниципальных и общественных нужд. То есть полученные безвозмездно сады, огороды, участки, возможно, потеряют законодательную защиту, и государство сможет их отбирать или выкупать, если того требуют общественные нужды.

Никто из депутатов не вышел к митингующим. Помощники народных избранников направили их в правительство, так как оно инициировало поправки. Там активисты встретились с заведующим юридическим отделом и написали на имя премьер-министра заявление с требованием пересмотреть поправки. В течение двух недель чиновники обещали разобраться в ситуации.

Ничего не дала и встреча с министром юстиции Жылдыз Мамбеталиевой. Чиновник стоит на своем: поправки внести необходимо, чтобы исключить противоречие с Конституцией.

Борьба без компромиссов

К инициативной группе присоединилась правозащитник Калича Умуралиева. На одной из пресс-конференций она заявила, что власти Кыргызстана раздали земли парков и скверов и намерены принудительно забирать частную собственность.

«Законопроект предусматривает изъятие земли под общественные нужды и передачу под разработку месторождений. С каких пор разработка месторождений стала общественными нуждами? Собственность изъять могут только для строительства социальных объектов, линий электропередачи, которые предусмотрены в ПДП. План детальной планировки еще не разработан окончательно, поэтому документально определить общественные нужды невозможно», - пояснила Калича Умуралиева.

Она добавила, что в новой редакции целевое назначение земли будут определять мэрии городов. «Это коррупционная составляющая. Незаконных переводов множество, когда без согласия кенешей участки, предназначенные для социальных объектов, отдали под застройку. В Конституции написано, что могут изъять имущество, но не придомовой участок», - сказала Калича Умуралиева.

На этой же пресс-конференции присутствовали члены инициативной группы, которым не дали озвучить свою позицию. «Мы требуем ввести мораторий на две статьи Земельного кодекса, касающиеся защиты частной собственности. Однако мне не дали высказаться, заткнув рот инициативной группе и всему народу, - отметила активист Гульмира Ибраимова. - После мы решили двигаться самостоятельно. Калича Умуралиева приглашала нас еще на одну встречу, мол, она договорилась с правительством и просила не выходить на митинги. Мы поняли, что народу не на кого рассчитывать и никакой заграничный дяденька нам не поможет».

Какое дело до изъятия земли Соросу?

А такой «дяденька» уже появился. Фонд Сороса с правительством провел круглый стол по вносимым поправкам в кодексы. Международная неправительственная организация выступает главным спонсором кабинета министров.

Непонятно, почему фонд вмешивается в государственные дела и финансирует проведение общественных слушаний, когда это прерогатива правительства?

Между тем в Оше начали сносить дома и хозяйственные постройки для общественных нужд. Как сообщил ИА «24.kg» член инициативной группы Валерий Гусев, под снос попали 150 построек, расположенных у дороги.

Также снесли два жилых дома для расширения пограничного поста. Государство оценило каждый дом в 6 миллионов сомов. Однако независимый оценщик определил цену в 9 миллионов сомов. Владельцы не согласились с предложением государства, но их дома все равно снесли без заключения договора. Теперь владельцы не могут даже обратиться с иском в суд.

О каком справедливом возмещении ущерба после этого может идти речь?