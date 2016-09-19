Забота о детях: одноразовые акции

Что бы мы делали без социальных сетей? В минувшие выходные в Сеть попала фотография маленького мальчика, спящего в пыли среди окурков на куске картона в районе рынка «Кара-Суу» в Ошской области. Общество взорвалось: «бедный ребенок», «что за государство» и «куда смотрят чинуши». И власть отреагировала. Судьбой малыша озаботился даже президент страны Алмазбек Атамбаев.

Позже стало известно, что 35-летняя женщина, мать-одиночка, воспитывает четверых детей. Была дважды замужем, второй супруг уехал год назад в столицу на заработки и забыл о своих обязательствах перед семьей. Многодетную мать выселили из квартиры за неуплату. Чтобы как-то заработать на жизнь, женщина трудится на базаре. Справедливости ради надо отметить, что ребенок одет и физически выглядит неплохо.

Глава районного управления соцразвития Куттубек Абдылдаев сообщил ИА «24.kg», что сейчас матери оказывается помощь. «Всем детям помогли одеждой, купили продукты, матери помогли оплатить жилье на год. У них вообще нет документов, после оформления свидетельств о рождении мать сможет получать на детей пособия. Теперь будем постоянно держать семью на контроле», - сказал он.

По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), более одного миллиона детей в Кыргызстане живут в бедности и крайне слабо социально защищены. «В 2013 году 45,2 процента детей жили в бедности, а 3,7 процента - за продовольственной (крайней) чертой бедности. Уровень детской бедности в сельской местности составил 48,9 процента, это на 12 процентов выше, чем в городской», - отмечают в фонде.

«Правительство Кыргызстана все больше приоритизирует меры по снижению уровня бедности, в том числе через комплексную социальную поддержку (то есть государственные пособия и предоставление социальных услуг). Тем не менее финансирование остается на низком уровне», - говорила представитель ЮНИСЕФ в КР Юкиэ Мокуо.

«Число получателей сегодня постоянно снижается, необходимо изучить, почему так происходит. Ведь детская бедность растет. Кроме того, гарантированный минимальный доход был повышен до 810 сомов, а значит, и получателей должно быть больше», - считает представитель Ассоциации НКО по продвижению прав и интересов детей КР Наталья Шипп.

По ее словам, большая роль по выявлению и социальному сопровождению детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, принадлежит органам местного самоуправления (ОМСУ). «Это только потому, что они владеют информацией, кто живет на их территории и в чем они нуждаются. Но у ОМСУ нет денег на то, чтобы развивать социальные услуги. А недостаток соцуслуг приводит к тому, что дети попадают в интернатные учреждения. Еще одна проблема – это нехватка кадров. Социальные работники должны заботиться как об одиноко проживающих пожилых людях, так и о детях в трудной ситуации. У них очень большая нагрузка. При этом у соцработников нет даже денег на транспортные расходы. Они должны за свои деньги, а у них и без того мизерная зарплата, ездить к своим подопечным. Это все серьезно осложняет их деятельность», - сказала она ИА «24.kg».



Будет ребенок, дадут и на ребенка? Подробнее

Как правило, чем беднее человек, чем ниже уровень его образования, тем больше у него детей. Пользователи соцсетей задаются справедливым вопросом: зачем заводить детей, если не можешь их достойно обеспечить? «В первую очередь виноваты нерадивые родители! Не надо во всем винить государство. Бомжи и нищие есть и в более сытых странах. Перед тем как заводить детей, надо морально и материально подготовиться, - правильно замечают они. - Ребенок не собака, которую можно выгнать на улицу в трудную минуту. Легко сваливать вину на государство, чиновников, президента… В первую очередь каждый должен нести ответственность за свою семью сам».

Но так считают не все. Многие ничего не знают о планировании семьи, ставят себе в заслугу рождение на свет кучи отпрысков, а потом еще и ждут манны небесной, даже не пытаясь как-то изменить свою жизнь.

Чтобы как-то бороться с иждивенческими настроениями, Министерство труда и социального развития запустило в сентябре 2016 года проект – так называемый социальный контракт. Малообеспеченные семьи смогут единовременно получить пособие за весь год (до 48 тысяч сомов)… на развитие бизнеса. В ведомстве уверены, что проект поможет стимулировать малообеспеченные семьи к поиску выхода из трудной жизненной ситуации, решить проблему иждивенческих настроений и повысить экономическую активность населения.

Через год станет известно, не проели ли граждане деньги и сколько бедных перешли в разряд бизнесменов.