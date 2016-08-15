Простить, но не забыть

В преддверии референдума по внесению изменений в Конституцию, ее «отец» Омурбек Текебаев решил вступиться за любимое детище. Тем более, в разработке поправок участвовали парламентские фракции СДПК, «Республика – Ата Журт», «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан». «Ата Мекен» осталась не у дел.

Может, поэтому лидер социалистов и начал пресс-конференцию с самобичевания. Но сокрушался народный избранник недолго. Он заявил и не без гордости, что Конституция стала основой восстановления законности и легитимности власти в 2010 году, когда «островок демократии» раздирали кровавые события на юге страны. «Глава Кыргызстана Алмазбек Атамбаев заявляет, что не будет баллотироваться на второй срок. Это его желание, но Основной закон обязывает его уйти по истечении срока. Теперь они говорят: если бы мы хотели, мы могли бы убедить народ попросить остаться его на второй срок. Более того, глава КР говорит о поддержке президентов соседних стран. Это лирические отступления. Политические процессы предопределяет Конституция, а не личностные качества определенных людей», - пояснил Омурбек Текебаев.

Депутат отметил, что любые изменения направлены на перестановку политических акцентов, а предлагаемые поправки могут и вовсе кардинально изменить ситуацию. «К сожалению, заложенный в Конституции потенциал не раскрыт. Правительство не проявило себя как самостоятельный институт. Оно остается ручным. Установилось превосходство революционных партий. Процесс вышел из-под контроля. Влиянием Атамбаева стало злоупотреблять окружение, так появилась узурпация власти», - сказал Омурбек Текебаев. Вот только за кадром осталось пояснение, кто же выступает в роли узурпатора – лидер страны или члены его команды?

Текебаев признает, что изменения в Основной закон страны все же внести стоит, но только тогда, когда политические элиты придут к консенсусу. Вот и пробьет час укрепления вертикали власти. «Пока правительство остается придатком администрации президента. Мы назначаем технического премьер-министра. Во главе кабмина должен быть политик с реальной поддержкой народа. Только он без оглядки на депутатов и президента будет проводить непопулярные реформы», - сказал Омурбек Текебаев.

Депутат, видимо, забыл, что единую кандидатуру премьера выдвигает и утверждает парламентское большинство. И выступить в качестве патрона может любая фракция – член альянса. Вместе с тем глава «Ата Мекена» согласен, что редактировать Конституцию надо, чтобы придать кабинету министров больше самостоятельности. «С остальным я не согласен. Премьер-министр может поставить вопрос ребром, а если парламент не поддержит его, возникает постоянная угроза роспуска Жогорку Кенеша», - отметил он.

Скептически относится Омурбек Текебаев и к предстоящему плебисциту. Он уверен, что приходить к урнам будут не столько по велению совести и долга, сколько из стадного чувства. «На референдуме будут использовать речевку «Кто не голосует, тот голубой». В Основной закон специально внесли список ценностей, касающихся, в частности, семьи и брака, что он заключается между мужчиной и женщиной», - считает депутат.

После того, как Омурбек Текебаев публично раскритиковал инициативу перекроить Конституцию (а исходит она из «Белого дома»), эксперты тут же предположили, что главному социалисту страны ничего другого не остается, как, тряхнув стариной, вспомнить горячую пору оппозиционную. Мол, он же не согласен с партнерами по коалиции, значит, ему прямая дорога на выход. Это место, как предполагают аналитики, пусто не будет. Его тут же займет «РАЖ» Омурбека Бабанова. Недаром же он назначен одним из авторов поправок.

Но Омурбек Текебаев поспешил опровергнуть прогнозы, заявив ИА «24.kg», что на сегодня «Ата Мекен» выходить из коалиции парламентского большинства не собирается. А несогласие с вносимыми поправками в Конституцию - его собственная позиция, которая не противоречит коалиционному соглашению. «В оппозицию мы не собираемся, к тому же оппонирующие фракции в Жогорку Кенеше поддерживают вносимые поправки», - отметил нардеп.

Аналитики гадают: почему же Текебаев с «Ата Мекеном» решил все же остаться в парламентском «квартете»? Его же товарищи по властному коридору, что называется «кинули», выступив с идеей перекройки Основного закона. Невзирая на мораторий – не вносить изменения в Конституцию до 2020 года. Его фамилии нет в перечне разработчиков, и поправки ему не нравятся. Это ли не принципиальное расхождение?

Помнится, осенью в 2012 году после позорного провала партии «Ар-Намыс» на местных выборах ее лидер Феликс Кулов грозил партнерам по коалиции разводом. Но дело дальше громких заявлений и публично высказанной обиды не пошло, и он остался в альянсе с СДПК и «Ата Мекеном». С Омурбеком Текебаевым история повторяется. «Ата Мекен», что показали итоги парламентских выборов, растратил политический потенциал и поддержку избирателей. А местные выборы 27 марта этого года явились лишним тому доказательством. В Ошский городской кенеш социалисты не попали вовсе, набрав 4,27 процента голосов. Партия представлена только в кенешах Балыкчи и Майлуу-Суу.

Это говорит о том, что поддержка у Текебаева слабая. И чтобы как-то удержаться на политическом Олимпе, Омурбек Текебаев вынужден хоть с краю, хоть на правах бедного родственника, но присутствовать в коалиции большинства и мириться с положением изгоя. Лучше быть статистом в парламентском «квартете», чем играть вторую скрипку в более молодой и богатой оппозиции.

«Уж очень хочется Текебаеву коротать политический век, который на исходе, именно в парламенте. Для площадного трибуна, простите, возраст не тот. А быть вне политики он не может, вот и пришлось наступить на горло амбициям и, как говорится, бить челом. Думаю, голос Текебаева в этом раскладе заглушен. Если он попытается его повысить, ему быстро напомнят о деле мародеров, которое пока отправили под сукно», - говорит политолог Анвар Тагилов.

Вот и приходится Омурбеку Текебаеву делать критические замечания по поправкам в Основной закон, но с оговоркой – «это моя личная позиция, и вразрез коалиционному соглашению она не идет».