Гражданская авиация: полеты в обстановке нервозности и скандалов

В Агентстве гражданской авиации (АГА) царит хаос. И рано или поздно нездоровая морально-психологическая атмосфера может сказаться на перелетах, а значит, и на безопасности пассажиров.

На прошлой неделе ветераны гражданской авиации выразили недовольство руководством АГА. Сторонники нынешней администрации в ответ поспешили выступить на брифинге в защиту директора агентства Эрмека Омуралиева. Конфликт нарастает как снежный ком. Причем всем понятно, что мирным путем он не разрешится: слишком много претензий выразили ветераны авиации в адрес начальства.

Тема гражданской авиации недавно поднималась и в Жогорку Кенеше. Перед тем как разойтись на летние каникулы, парламентская фракция «Кыргызстан» изучала ситуацию в гражданской авиации. Депутаты остались недовольными тем, что в стране ничего не делается для вывода авиакомпаний из черного списка.

По словам нардепа Салайдина Айдарова, в черном списке ЕС республика находится уже десять лет. Причиной его появления стала череда аварий, в том числе крушение самолета египетской авиакомпании Flash Airlines в январе 2004 года, когда погибли 148 человек. После трагедии мировое сообщество выяснило, что деятельность компании уже запретили в Швейцарии, но пассажиры об этом не знали. После многие страны начали формировать собственные списки. Причина, по которой Кыргызстан не может покинуть стоп-лист, банальна и проста: авиапарк страны давно устарел, а средств на новые лайнеры в казне нет.

Между тем ветераны гражданской авиации выражают недоверие нынешнему руководителю АГА Эрмеку Омуралиеву. Его заместитель Мураталы Токтобеков заявил, что на должность руководителя назначили человека, не имеющего опыта. Директора агентства обвинили и в том, что он увольняет сотрудников. Мол, за последние полгода в коллективе сложилась сложная морально-психологическая обстановка. Ветераны отмечают, что они неоднократно обращались в парламент с просьбой не экспериментировать в сфере гражданской авиации.

Начальник отдела летной эксплуатации АГА, некогда президент «Кыргызстан Аба Жолдору» Туленбек Арпачиев заявляет, что последние семь лет в системе кадровая чехарда, а глава агентства – протеже одной из шести парламентских фракций. «В гражданской авиации нужна особая психология, здесь должны работать подготовленные люди. Не надо экспериментировать. Должность главы АГА не политическая, поэтому здесь должен сидеть профессионал. Нам все это время просто везло, что не было крупных аварий. Но они неизбежны, если в системе гражданской авиации будут и далее работать непрофессионалы», - заявил ИА «24.kg» Туленбек Арпачиев.

По его словам, сейчас не важно, какая фракция курирует гражданскую авиацию. «Проблема в том, что нужно оздоровить психологическую обстановку в коллективе. К сожалению, нынешний руководитель не знает отрасль, он не летчик. Мы бы вообще просили дать нам право самим выбрать руководителя. В нашей сфере есть профессионалы, которые смогут наладить ситуацию», - заявил ветеран авиации.

Туленбек Арпачиев признался, что у сотрудников системы гражданской авиации небольшая заработная плата, и со временем ее необходимо увеличивать. «Я 47 лет безаварийно отлетал, не сломал ни одного самолета. Дело даже не в моей персоне или мне подобных старожилов. Мы болеем за авиацию в целом», - добавил он.

После брифинга недовольных сторонники главы АГА выразили восхищение директором. Инспектор отдела аэронавигации агентства Геннадий Сизинцев заявил, что Эрмек Омуралиев прорабатывает вопрос выхода Кыргызстана из черного списка Евросоюза, а отдельные сотрудники ему мешают.

В парламенте осведомлены о нездоровой ситуации в АГА. Министерством транспорта по фактам увольнения сотрудников новым руководством создана комиссия. Однако она якобы не подтвердила незаконность действий руководства агентства. Ветераны, в свою очередь, объясняют это тем, что изучение ситуации было однобоким.

Заместитель председателя парламентского комитета по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству Данияр Толонов заявил ИА «24.kg», что в последних числах июня депутаты еще раз обсудили ситуацию в гражданской авиации. «К нам неоднократно обращались сотрудники и заявляли о незаконных увольнениях. Мы предлагали создать рабочую группу из членов нашего парламентского комитета, но на тот момент уже действовала комиссия, созданная Минтрансом. Поэтому мы вопрос отложили, но осенью вернемся к нему, потому что недовольство рядовых работников набирает обороты. Если вовремя не отреагировать, добром это не кончится», - заявил народный избранник.

Тем временем разборки в АГА продолжаются. Руководство и часть коллектива в открытой конфронтации. Нездоровая обстановка в агентстве может помешать работе всей авиации и напрямую сказаться на безопасности кыргызстанцев. Только это, похоже, мало заботит авиаторов.