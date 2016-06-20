СМИ.kg. Загнать под каблук

Перед уходом на каникулы члены шестого созыва решили «порадовать» журналистов принятием поправок в Закон «О СМИ». Инициатором выступил социал-демократ (в прошлом арнамысовец) Кожобек Рыспаев.

Согласно изменениям, иностранным физическим и юридическим лицам и лицам без гражданства «запрещается прямо и(или) косвенно владеть, пользоваться, распоряжаться и(или) управлять более чем двадцатью процентами акций(долей) юридического лица – собственника средства массовой информации». Таких СМИ в Кыргызстане почти нет, кроме радио «Азаттык». «Наша и несколько других медиаорганизаций сразу выступили против законопроекта, поскольку он касается свободы конкретных СМИ. Учитывая то, что согласно Национальной стратегии устойчивого развития на 2013-2017 годы одним из главных принципов информационной политики является обеспечение доступа к информации и вхождение страны в глобальное информационное пространство, инициатива представляется как не соответствующая требованиям времени», - пишет на своей странице в соцсети эксперт ОФ «Институт Медиа Полиси» Бегаим Усенова.

Однако Кожобек Рыспаев уверяет, что указанного медиаресурса норма не коснется, а затронет лишь телеканалы. К слову, в КР две телерадиокомпании имеют в составе учредителей не граждан КР. Это НБТ и «Мир», но последняя является компанией межгосударственной и частично финансируется Кыргызстаном, то есть под действие закона не подпадает. Непонятно другое: почему именно сейчас потребовалось в срочном порядке проводить «чистку» учредителей СМИ?

Кожобек Рыспаев свою позицию объяснил так: «От СМИ зависит безопасность наших граждан, в том числе и государственная безопасность. Если иностранец будет владеть ста процентами СМИ, то он как захочет, так и будет поливать нашу страну».

Кивать на безопасность очень удобно. К этому же приему прибегнул и советник Алмазбека Атамбаева Бусурманкул Табалдиев, требуя внести корректировки в Конституцию, а именно в статью 41. Аккурат после рекомендации Комитета ООН по правам человека отечественной Фемиде пересмотреть дело пожизненно осужденного Азимжана Аскарова.

Но вернемся к идее Рыспаева. Справедливости ради отметим: сей слуга народа переписал проект документа с российского аналога. В РФ набирает обороты процесс перерегистрации СМИ с иностранным участием.

Если поправки пройдут, эта незавидная участь ожидает и отечественную прессу. Тогда владельцам массмедиа придется думать не о контенте, а о том, как выжить в условиях стабильного отечественного кризиса.

Вместе с тем некоторые местные журналисты выступают категорически против принятия изменений и считают, что депутаты в очередной раз пытаются попрать свободу слова, прикрываясь заботой о национальной безопасности, которой, как они считают, угрожают именно СМИ. Однако медиаэксперты отмечают, что труженики пера и объектива могли бы быть поактивнее.

«Даже нардепы нам говорят, приводя в пример историю с законом «Об иностранных агентах», который не прошел, что представителям пишущей и снимающей братии следует выступить единым фронтом, как некогда правозащитники, и это заставит народных избранников отклонить поправки», - подчеркивают они.

Митрофанушки от политики

Но объединят ли драконовские поправки журналистов «островка демократии» и удастся ли им сломить депутатское лобби? Вопрос скорее риторический. Понятно, что сотрудники лояльных к властям ресурсов не станут метать копья. Молчат и сами народные избранники. Возмущенных возгласов не слышно. Сегодня активную позицию заняли только представители медиаорганизаций. Учредители СМИ пока в стороне.

Известный публицист Нарын Айып считает, что проблема даже не в том, что работники прессы не могут и не хотят отстаивать свои права в едином союзе, а в том, что из материалов, вышедших из-под пера отечественных «звезд», вымывается такое понятие, как объективность. «Можно, конечно, рассуждать, что возможно быть честным и объективным и без иностранного участия, вспомнить резкие слова критики против властей, высказывавшиеся в прошлом, которых наберется по целых полторы штуки на столетие. Проблема в том, что систематизировали СМИ и поставили информацию на поток как раз не мы, и вместо того чтобы учиться и перенимать опыт, мы снова замыкаемся в своей скорлупе», - говорит он.

Новое не всегда лучше старого

Мы всегда гордились тем, что по сравнению с коллегами из соседних стран относительно свободны и не стонем под пятой цензуры. Однако такие поправки – тревожный звоночек. Не стоит забывать, что до 1 июля специальная группа под патронажем аппарата президента должна разработать концепцию информационной политики Кыргызстана. О том, что она будет представлять, остается пока только догадываться. Но, как полагают эксперты, нет никакой гарантии, что авторы будущего проекта не скопируют его у той же России, ведущие СМИ которой давно превратились в орудие агитации и пропаганды Кремля. Медиааналитики указывают, что законы, принимавшиеся в первые годы независимости самостоятельно (Закон о СМИ – 1992 год, первая Конституция – 1993 год), были куда демократичнее нынешних, скроенных по чужому лекалу.