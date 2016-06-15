Про дешевый популизм и лобби

Атамекеновцы выполнили свою угрозу – инициировали законопроект, направленный на облагораживание облика Бишкека. Все бы ничего, если бы от него за версту не попахивало дешевым популизмом и лоббированием строительных компаний или инвесторов.

Легкий шок

Столичные граждане, узнав про инициативу атамекеновцев, впали в легкий шок, ведь по ней предполагается, что старые дома будут передаваться на баланс мэрии. Инициаторов документа не смутило, что в этих старых и совсем еще не ветхих домах – сталинках и хрущевках - десятилетиями проживают семьи, целые поколения, для которых каждый выступ в стене, каждая ступенька на лестничной площадке дороги. И им этот законопроект как кость в горле. Ну, представьте себе: жили люди, не тужили, а тут на них напасть напала в виде инициативы нардепов по выкупу жилья в центре города. Им бы сначала с новостройками и самозахватчиками разобраться, а потом уже браться за более дерзкие идеи, как облагораживать столицу.

Между тем, согласно законопроекту, с владельцами о стоимости жилья будет договариваться независимый оценщик, он же определит по обоюдному согласию стоимость компенсации. При этом она должна быть соразмерна рыночной цене квартиры, которая пойдет под снос. Написано красиво, но есть одна загвоздка. Риелтор может оценить жилье намного дешевле, чем хотел бы законный владелец. И возникнет такая ситуация, что у хозяина просто не хватит средств на покупку новой квартиры, и он останется ни с чем.

В самом законе не прописаны обязательства инвестора о том, что он должен обеспечить жильем в новом строящемся доме всех нуждающихся. В нашем демократичном обществе это равносильно социальному бунту. А он нам сейчас совсем не нужен.

После проведенной оценки независимым риелтором государство предложит выкупить жилье его владельцу. При этом если хибары уже ориентированы под снос, это все равно сделают, вне зависимости от того, устраивает компенсация владельца жилья или нет. Вопросов к инициаторам законопроекта у обывателей на первоначальном этапе возникло много. По Конституции частная собственность неприкосновенна. А тут депутаты разрабатывают законопроект, по которому предлагается изымать жилье. Где справедливость и логика?

Кто там следующий на выселение?

Согласно документу, жилье будет изыматься в центральной части столицы. Сюда входят улица Фучика, проспект Жибек Жолу, улицы Шабдана баатыра, Ахунбаева. Количество ветхих построек составляет 3 тысячи 314 единиц, расположены они на полутора тысячах гектаров.

Как ранее отмечал лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев, историческая зона столицы очерчена бульваром Молодой Гвардии, проспектом Жибек Жолу, улицами Суюмбаева (Карпинского) и Линейной. Здесь планируют возвести 77 многоэтажных домов. По словам атамекеновцев, внутри исторической зоны есть особо охраняемые объекты, расположенные на улицах Фрунзе, Ибраимова, Тоголока Молдо и проспекте Чуй.

Депутаты считают, что исторический центр Бишкека должен соответствовать этому статусу, а в столице есть полуразвалившиеся дома, портящие «облико-морале» мегаполиса. Атамекеновец Сайдулла Нышанов заявил ИА «24.kg», что давно пора менять внешний вид Бишкека, сделать его более презентабельным.

«К сожалению, у государства нет средств, чтобы самостоятельно строить многоэтажные дома. Поэтому надо создавать условия для инвестора, дабы он вкладывал как можно больше средств. В Бишкеке стоимость квадратного метра выросла в последнее время с трехсот долларов до полутора тысяч. Вы же видите, что рядом с красивым элитным многоэтажным домом стоят невзрачные постройки, возведенные лет шестьдесят назад. И при этом владельцы ветхих домов оценивают свое жилье чуть ли не в двадцать-тридцать раз дороже его рыночной стоимости. Они искусственно завышают стоимость, тормозят приход инвесторов, потому что знают, что рано или поздно эти постройки государство выкупит», - рассуждает Сайдулла Нышанов.

Когда инвестору смотрят в рот

По словам парламентария, во многих странах, в частности в ОАЭ, местная власть предоставляет инвестору территорию со всеми коммуникациями: канализацией, водой, электричеством. Мол, можно сделать то же самое и в Бишкеке. «Столичные власти не могут обеспечить всех нуждающихся жильем. Пусть тогда они договариваются с инвесторами, и те после сдачи дома в эксплуатацию несколько квартир передают в мэрию. А столичная власть пусть уже распределяет их тем, кто сильно нуждается в жилье: врачам, учителям, милиционерам», - говорит атамекеновец.

Депутат, сравнивая Бишкек с Дубаем, забывает, что это разные города с разным уровнем дохода на душу населения. Между тем Сайдулла Нышанов отрицает, что этим законопроектом атамекеновцы лоббируют интересы определенных строительных компаний. «Мы никого не лоббируем, такие разговоры не имеют под собой основания. К тому же сейчас будет обсуждаться только концепция законопроекта, мы выслушаем все предложения и замечания, дельные внесем», - подытожил народный избранник, сказав, что проект закона будет еще не раз дорабатываться.

Уже сейчас понятно, что документ вызовет множество споров в парламенте. В социальных сетях инициатива который день подвергается обструкции, наметился солидный отряд недовольных. Как собираются заглушать их голоса социалисты – вопрос, скорее, риторический. Или поддержка столичного электората атамекеновцам не нужна, и ставку они все же будут делать на жителей новостроек и толстые кошельки своих спонсоров? Вопросов остается много, но, похоже, атамекеновцев это нисколько не заботит. А зря, между прочим.