Сдвиг в головах

В далеком 1990 году, когда на Алае праздновали 180-летие Курманджан датки, житель одного из южных сел по всему аилу искал и не мог найти обыкновенное подсолнечное масло.

А на днях из-за жары поднялся уровень воды в реке Чу и поток приблизился к краю стратегической трассы Бишкек – Нарын – Торугарт на опасное расстояние, грозя смыть ее.

Что же объединяет эти, на первый взгляд, совершенно разные факты? Ответ, к сожалению, слишком банален: отсутствие денег.

Областные власти несколько лет подряд поднимают вопрос о строительстве защитных сооружений по берегам главной водной артерии благодатной Чуйской долины. Возвести их мешает обычная нехватка денег. Отсутствие дамб имеет еще одну негативную сторону. Как рассказали сотрудники МЧС и местные чиновники, во время половодий в некоторых местах река меняет русло, сдвигаясь в нашу сторону, потому что казахская сторона надежно укреплена. В результате Кыргызстан в буквальном смысле теряет драгоценные метры земли.

Когда власти говорят о нехватке финансов для берегоукрепительных работ, хочется думать, что такие основания у них есть. Но некоторые их действия порождают сомнения относительно приведенных аргументов.

Недавно Чуйская область пышно отпраздновала 90-летие своего образования. На одном из живописных предгорий установили десятки юрт, организовали конные игры, торжества посетили высокие гости, на сцене выступали звезды эстрады… Одним словом, настоящий той.

Вполне возможно, что из бюджета средств не затратили. Даже если раскошелились, то ненамного. Скорее, спонсоры помогли. Суть в том, что финансы на торжество так или иначе нашли. А на дамбы, которые имеют стратегическое значение, денег почему-то не хватает. Никогда.

Подобное отношение к «приоритетам» наблюдается не только в Чуйской долине.

К примеру, в Ак-Талинском районе Нарынской области планируют провести 220-летие Тайлака баатыра. К предстоящему торжеству намечено отремонтировать районный ипподром, дорогу до него, провести реставрацию кумбеза великого баатыра. Было б наивно думать, что юбилей ограничится лишь этим. Скорее всего, по традиции установят юрты, внутри которых айыл окмоту будут угощать «высоких» и не очень гостей традиционными блюдами, проведут игры, конкурсы, будет организован концерт…

Средства на проведение торжеств наверняка найдут. В отличие от села Жаны-Тилек Ак-Талинского района, где 90 лет – и даже в советское время - не было чистой воды. Не нашлось денег и у местной власти, пока проблему не решила международная организация.

В селе Ак-Тал этого же района у местных властей не было средств за засыпку гравием сельской дороги, которая в дождливую дорогу утопала в грязи. Опять пришлось прибегнуть к помощи международных доноров.

В прошлом году отметили 80-летие Баткенского района, в позапрошлом - 80-летие Джумгальского района, 175-летие Шабдана баатыра, еще раньше - 90-летие Сузакского района и так далее. И это притом, что 84 процента айыльных аймаков являются дотационными.

Резонный вопрос: почему власти всегда находят финансирование на проведение юбилейных и иных торжеств, но зачастую в недоумении пожимают плечами, когда необходимо изыскать средства на решение хозяйственных проблем села, города, региона? Что творится в их головах? Почему они не могут грамотно расставить приоритеты?

Одно радует, что происходит положительный сдвиг в мышлении молодежи. Ближе к концу мая, то есть накануне выпускных вечеров, в СМИ стали появляться новости, что в том или ином селе выпускники вместо банкета в ресторане решили построить дом инвалиду-односельчанину или помочь одинокому старику. Если мышление молодых людей будет меняться в этом направлении, глядишь, со следующего года выпускники начнут строить дамбы, дороги, проводить воду…