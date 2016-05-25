Об уборщицах и министрах

Кто смотрел фильм «Умница Уилл Хантинг», вспомнит, что главный герой фильма, талантливый парень с гениальным интеллектом, работал в Массачусетском технологическом университете… уборщиком. Наверняка в его функциональные обязанности входила и уборка туалетов. Авторы фильма благоразумно не стали этого показывать широкой публике. Возможно, опасаясь, что далеко за пределами США такие сцены могут вызвать заботу о судьбе американской нации.

Математик-самоучка – персонаж вымышленный. Однако есть немало реальных персон, которые в своей судьбе ждали следующего, более лучшего дня в жизни, убирая за другими людьми. Актеры Аль Пачино, Джим Керри, Сильвестр Сталлоне, Дженнифер Энистон в прошлом уборщики. Ведущий тележурналист США Ларри Кинг наводил порядок на радиостанции. Стивен Кинг - в школе. Джек Лондон – в пивной. Создатель мессенджера WhatsАpp Ян Кум, которым трудящиеся мигранты активно пользуются для связи с близкими, прибирал в продуктовом магазине.

Как говорится, убирать грязь не стыдно, стыдно жить в грязи. Наши мигранты в России и Казахстане – это люди, стремящиеся к лучшему и не желающие жить в грязи. Не опустившие руки в стране, где затянулся период реформ, где нет нефти и газа, но есть стремление к лучшему, верному и, дай бог, к справедливому. Мне посчастливилось познакомиться со многими из них. От Москвы до Сахалина. Знаю много личных историй успеха. Доводилось слышать и грустные рассказы - о неудачах и потерях. Основываясь на личном опыте, могу утверждать: наших кыргызских трудовых мигрантов надо уважать и быть им благодарными. Они – наша нефть, газ и, если надо, золото с бриллиантами.

На самом деле злато предаст и покинет своего хозяина, а люди останутся верными своей стране. Тысяча слов благодарности нашим девушкам с тряпками в руках в чужих холодных городах. Это время тоже пройдет. «Культурного» чиновника забудут, нашим же девушкам будут благодарны близкие и дети. За заботу и терпение. Через тернии к звездам, есть прекрасное выражение. Среди них появятся свои известные и сильные личности. Но, главное, они настоящие, честные и упорные люди, для которых достоинство – слово важное и каждодневное.

Неожиданностью для Кыргызстана стали рассуждения крупного казахстанского чиновника о труде уборщиц в России. Министр культуры Казахстана решил, видимо, на фоне внутриполитических процессов, происходящих сегодня в Казахстане, попытаться сплясать от кыргызской «стенки», озаботившись судьбой наших соотечественниц, работающих в России. Танец вышел неудачным, вульгарным, а главное - ненужным ни Бишкеку, ни Астане.

Никто в Кыргызстане не гордится тем, что наша молодежь находится на трудовых заработках. Помимо миллиардов, высылаемых на родину, есть ряд негативных социальных последствий для страны. Об этом чуть позже. Ход мыслей чиновника соседней страны вызвал ряд вопросов в нашем обществе: «Это глупость или сознательная акция? Что происходит за речкой? Чем вызвано такое отношение к нам представителей управленческой элиты и СМИ Казахстана? За то, что мы свободны и живем своим взглядом, идем своим путем с собственным горьким опытом ошибок, но не теряем надежду? Когда мы почувствуем плоды интеграции? Не затянулась ли игра в барьеры на границе? Не перерастет ли холодок экономический в холод ментальный и идеологический между двумя странами?» Впрочем, можно предположить, что произошедшее было просто индивидуальным бредом. Тут ничего уже не поделаешь, еще великий Шиллер писал: «Против глупости бессильны даже боги».

Но все же есть пара моментов, за которые следует сказать спасибо министру культуры Казахстана. Во-первых, за то, что вновь обратил внимание общественности и политиков Кыргызстана на вопрос трудовой миграции. Нам нельзя все время оставаться страной, экспортирующей трудовую силу, мы не многомиллионные Филиппины, а относительно небольшой народ. Дети мигрантов в России и других странах будут все больше принимать традиции, образ жизни и менталитет страны пребывания. Часть из них будет потеряна для нашей нации. Дети мигрантов, оставшиеся на попечении родственников, растут без родительского внимания, порой подвергаясь насилию и злому умыслу взрослых. Каждый присланный на родину доллар сполна оплачен слезами и обидами оставленных детей. Это поколение еще скажет ответное тяжелое слово обществу и государству, войдя во взрослую жизнь.

Миграционная политика – это тонкая работа с людьми, большими массами населения, а главное - с человеческими судьбами. Между тем орган в сфере миграции стал постоянным объектом экспериментов со стороны реформаторов от госуправления: миграцией занимаются то МИД, то «молодежники», то мэры провинциальных городов. Теперь очередь, видимо, дошла до министра соседнего государства.

Во-вторых, кризис – это хороший шанс для разбора завалов в отношениях двух стран. Видимо, мы достигли некой высокой точки непонимания друг друга на уровне представителей управленческого аппарата. Ведь большинство вопросов, поднимаемых нашей стороной, оказалось в корзине нерешаемых. Вместо того чтобы убирать границы физические, воздвигаются самые опасные преграды – в сознании людей. Огородились колючей проволокой, отдали право распоряжаться давней дружбой людям служивым, нарушили естественные законы природы - миграцию животных в приграничных территориях… Неужели теперь еще возникла необходимость возводить границу ментальную? Это неверный путь.

Нет ближе народа для нас. Мы так воспитаны своими родителями, что рядом с нами живет больше чем сосед, он воспринимается близким родственником. Гордимся совместной славной историей, рады впечатляющим успехам независимого Казахстана. Не каждый читатель знает, наверное, что за период независимости в сложное для нас время высшее руководство Казахстана несколько раз мудро, по-братски поддерживало нас. Равно как не каждый казахстанец, наверное, знает и помнит, что земля кыргызов становилась спасением для наших отчаявшихся братьев.

Ведомство культуры любой страны должно сближать людей, а не разъединять. Ведь какой огромный потенциал для дружбы у человека в руках! А в ответ – наблюдения из московских туалетов. Возможно, первым шагом навстречу «разумному, доброму, вечному» будет качественное и широкое издание в Казахстане произведений Айтматова на казахском языке.

Он действительно видел мир шире, чем многие сегодняшние. Повторное внимательное чтение пойдет только на пользу, поможет избежать ошибок и глупостей - как министрам, так и простым людям. Чингиз Айтматов, будучи также народным писателем и Казахстана, признавался: «Мое природное назначение – это среда, это пространство, это Казахстан и Кыргызстан». Два государства он называл странами-близнецами, у которых много общего – язык, культура, история. Не принимая взглядов к ограничению пространства человеческого общения, он неоднократно публично поддерживал идею главы Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийском межгосударственном объединении, называя этот путь главным для наших народов.

Его завещание двум народам нами соблюдается честно. Ведь по сути он завещал сохранять друг к другу теплое, уважительное, бережное отношение. Это главное. Если в отношениях двух стран, реализуемых министрами и другими чиновниками, будет утерян этот компонент, то таможенные тарифы, защита рынков, проблемы трудовой миграции покажутся ненужной ерундой. Не могут дружить страны, если не дружат между собой простые люди, если нет настроения дружить.