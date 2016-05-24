Национализация: Игра в одни ворота?

Депутаты фракции «Кыргызстан» «наехали» на руководство Национального холдинга по управлению госимуществом (бывший ФУГИ), обвинив его в неэффективном управлении вверенными государством предприятиями.

Явись, чиновник, пред очи слуг народа

В минувшую пятницу фракционеры обсудили вопрос состояния национализированных объектов Кыргызстана. Изначально он не единожды откладывался из-за отсутствия главы холдинга Алмазбека Кадыркулова. Чиновник старался избегать общения с депутатами и посылал на заседания заместителя Джумадилде уулу Мурадила. Последнему, кстати, приходится частенько отдуваться за все руководство ФУГИ. Сам Кадыркулов нередко бывает в парламенте, но его можно увидеть разве что в кабинетах лидеров фракций.

Представители «Кыргызстана» на одном из своих заседаний, на которое глава холдинга не пришел, погрозили ему пальчиком, мол, пусть явится пред очи парламентариев, иначе нардепы покажут ему кузькину мать. Чиновнику пришлось смириться.

Большинство депутатов остались недовольны работой холдинга, назвали ее неэффективной и даже поручили Генеральной прокуратуре разобраться по некоторым фактам.

Когда вокруг царит неразбериха

Инициатор обсуждения вопроса о состоянии национализированных предприятий Айтмамат Назаров заявил ИА «24.kg», что вопрос должен обсуждаться не только в отдельно взятой фракции, но и на пленарном заседании ЖК.

«В ФУГИ творится полный бардак. Ситуация такова, что на многих национализированных предприятиях прежние хозяева так и остались хозяйствовать. При этом непонятно, куда девается выручка. Приведу пример. Уже пять лет как все имущество Кадыржана Батырова перешло государству. Но до сих пор по этим предприятиям нет толкового решения. Там был консервный завод, но сейчас он полностью разграблен, на месте завода не осталось ни кирпичика», - рассказал ИА «24.kg» Айтмамат Назаров.

Далее политик привел еще один пример. По его словам, в Джалал-Абаде есть госпредприятие «Кыргыз петролеум компани». «Между его руководством и Батыровым когда-то возник земельный спор. Они не могли поделить 9 гектаров. В 2009 году было судебное разбирательство, решение вынесли в пользу ГП. Но его руководство не оформило своевременно документы, и в 2010 году землю национализировали. Сейчас ФУГИ намеревается передать ее мэрии. Не могу понять, зачем у госпредприятия отбирают и передают в муниципальную собственность? Мэрия может просто разделить землю на участки и отдать кому-нибудь», - говорит нардеп.

В адрес руководства ФУГИ в парламенте практически ежедневно звучит немало критики. Меж тем Алмаз Кадыркулов как-то пояснял в ЖК, что реформирование системы управления госимуществом идет не революционным, а эволюционным путем.

А с «Капризом» подкачали

У парламентариев есть повод для возмущения. Депутат Салайдин Айдаров заявил, что ФУГИ не справляется с обязанностями. В качестве примера он привел случай с управлением ОсОО «Каприз». «28 процентов его уставного капитала в 2010 году национализировали. Теперь посмотрим, какова доля доходов и расходов ОсОО. В 2012 году доход составил 69 миллионов 972 тысячи сомов, расходы - 78 миллионов 257 тысяч сомов. В 2013 году «Каприз» заработал около 75 миллионов сомов, а расходовал - 90 миллионов сомов. В 2014-м заработано 57 миллионов сомов, а расходы - 74 миллиона сомов. То есть все эти годы предприятие было убыточным. Его кредиторская задолженность на 31 декабря 2015 года составила 541 миллион 551 тысяча 538 сомов. Мы поинтересовались, откуда взялась такая цифра. Оказалось, компания имеет задолженность перед третьими лицами по договорам займа, полученного на строительство», - заявил депутат Салайдин Айдаров.

Далее народный избранник отметил, что ФУГИ 28 процентов уставного капитала в ОсОО оценило в три миллиона сомов. «Мне, например, непонятно, откуда взялась цифра. В ФУГИ поясняют, что сумма определена от балансовой стоимости. Но она должна быть гораздо выше. На территории «Каприза» одна будка стоит дороже трех миллионов сомов. Такая же неоднозначная картина складывается и с Каракольской горнолыжной базой «Ресурс». Здесь доля ФУГИ составляет 70 процентов. Кредиторская задолженность предприятия на 31 декабря 2015 года составила 225 миллионов 193 тысячи сомов. Основной причиной убыточности предприятия снова называют задолженность перед третьими лицами по договорам займа, полученного на строительство горнолыжной базы», - говорит Салайдин Айдаров.

Депутат считает, что кто-то искусственно создает такую ситуацию, когда национализированные предприятия пытаются продать за копейки. По его словам, пятый созыв ЖК принимал постановление «О приостановлении приватизации отдельных национализированных объектов». «Теперь же ФУГИ предлагает отменить его, чтобы снова обратиться к оценщикам по ОсОО «Каприз» и «Ресурс», - добавляет народный избранник.

Большинство парламентариев считает, что ситуация вокруг национализированных объектов еще не раз станет предметом ожесточенных споров в ЖК. Лидер фракции «Кыргызстан» Канатбек Исаев предложил позднее еще раз вернуться к рассмотрению вопроса, так как слишком много нюансов осталось «за кадром» и по каждому надо разбираться. При этом политики считают не всегда уместным проводить торги по национализированным предприятиям. Мол, достаточно поставить в них грамотный менеджмент и тщательно бдеть за доходами и расходами. Но, похоже, никому из чиновников ФУГИ это и в голову не приходит.