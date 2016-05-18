Очередь за справедливостью

Правозащитник Азимжан Аскаров создал прецедент. Последуют ли его примеру другие заключенные?

Приговоренный к пожизненному заключению Азимжан Аскаров обратился в Комитет ООН по правам человека. Международная структура, изучив материалы, дала отечественной Фемиде 170 дней на пересмотр вердикта.

Восемнадцать независимых международных экспертов по правам человека, придя к выводу, что Азимжан Аскаров «самовольно задержан, содержался в нечеловеческих условиях, подвергался пыткам и жестокому обращению, лишен возможности надлежащим образом подготовить аргументы в свою защиту», призывают Кыргызстан немедленно освободить активиста.

Как сообщает комитет, отношением к правозащитнику государство нарушило несколько статей Международного пакта о гражданских и политических правах, участником которого он является.

По мнению комитета, Кыргызстан обязан освободить Азимжана Аскарова, при необходимости проведя новое судебное разбирательство с «соблюдением принципов справедливого слушания, презумпции невиновности и других процессуальных гарантий». Верховный суд отреагировал на заключение комитета спустя четыре дня. В заявлении ВС КР говорится, что верховная коллегия готова пересмотреть приговор.

Поступить так обязывает Верховный суд Конституция, а именно ее статья 41. Кстати, она, по мнению советника президента Бусурманкула Табалдиева, угрожает национальной безопасности, подрывает государственные устои и позволяет другим странам и международным институтам навязывать свою волю. «В соответствии с уголовно-процессуальным законодательством решение Комитета ООН по правам человека является основанием для возобновления рассмотрения Верховным судом уголовного дела по новым обстоятельствам», - заявила председатель ВС КР Айнаш Токбаева и добавила, что по статьям 93 и 94 Конституции правосудие в стране осуществляется только судом, и всякое вмешательство в его деятельность запрещается. «Решение будет принимать суд по результатам исследования всех обстоятельств дела, в том числе доводов Комитета ООН по правам человека», - подчеркивает она.

Образец для подражания

«То есть не подчиниться решению комитета отечественная Фемида не может, но оставляет за собой право не менять приговор в отношении Азимжана Аскарова, если не найдет для этого достаточных оснований после повторного изучения материалов. Другой момент: обращение Аскарова создало прецедент в судебной практике Кыргызстана, и теперь его примеру могут последовать и другие осужденные, особенно те, кто занимал политические должности. Я говорю о фигурантах апрельского дела, бывших высокопоставленных чиновниках, командирах спецподразделений. Они вправе подать заявление», - считает аналитик Анвар Нагоев.

Еще один претендент на оспаривание решения ВС КР в Комитете по правам человека - бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев. Он вышел на свободу 7 мая по амнистии. Возместил государству ущерб в размере 61 миллиона сомов и теперь жаждет справедливости. Сначала экс-градоначальник намерен через международные суды вернуть конфискованное имущество. А после, используя комитет ООН, заставить кыргызский суд снять с него все обвинения. Отметим, что амнистия не предполагает реабилитацию, это своего рода прощение, дарованное преступникам государством.

В завершение

Все эти случаи в нашей судебной практике могут рикошетом ударить не только по самой судебной системе, но и по остальным ветвям власти. К государству, где судебные решения ставятся под сомнения и после оспариваются в высших международных инстанциях, на мировой арене не будут относиться серьезно. Доказательство: наши партнеры охотно предоставляют убежище политикам, бежавшим из страны от карающего, но затупленного меча отечественной Фемиды.