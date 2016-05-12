На трех стульях

Зачем бывшему спикеру Асылбеку Жээнбекову кабинет, состоящий из трех комнат?

Сначала говорили, что экс-торага переедет в кабинет бывшего лидера СДПК Чыныбая Турсунбекова, который находится на седьмом этаже «Белого дома». Но, как рассказали ИА «24.kg» в парламенте, на такой обмен не согласился нынешний глава фракции социал-демократов Иса Омуркулов. У него амбиции тоже зашкаливают. Да и лидер фракции ежедневно встречается с большим числом людей, принимает высокопоставленных персон, поэтому просто обязан находиться на седьмом этаже.

В кыргызском политическом истеблишменте так принято: VIP сидят на верхнем этаже «Белого дома». Чтобы не обострять спор, во фракции решили отдать Асылбеку Жээнбекову три кабинета, но с условием, что перепланировку он оплатит из собственного кармана.

Сказано - сделано. Как только экс-торага оставил 13 апреля пост, так как его брат Сооронбай Жээнбеков занял премьерское кресло, на третьем этаже «Белого дома» началось оборудование трехкомнатных служебных апартаментов для бывшего спикера, для чего объединят три кабинета. Первый предназначен для работы, второй - для встречи гостей, третий – для отдыха. Кроме того, в рабочем кабинете будет собственная уборная.

Действительно ли на свои средства затеял Асылбек Жээнбеков перепланировку, в управделами не уточняют. Хранит тайну и будущий новосел. По крайней мере, на сайте Госзакупок объявления о тендере на закупку стройматериалов и мебели не было. На каком основании господину Жээнбекову выделяется такой большой кабинет, тоже не ясно. Согласно регламенту ЖК, как только торага слагает полномочия, он переходит в категорию рядового депутата. А рядовой депутат не имеет преимуществ перед коллегами, и особых привилегий в виде трехкомнатного служебного пространства с персональным отхожим местом ему не положено.

В СДПК от комментариев воздерживаются. Из фракционного фонда, к слову, на переоборудование служебных помещений деньги не выделяются. Помалкивают и коллеги Жээнбекова. Даже ярые борцы с расточительством – депутаты от «РАЖ» Омурбека Бабанова - оставили этот факт без внимания. Может, причина в том, что Сооронбай Жээнбеков стал премьер-министром? Был бы рядовым служащим или мелким предпринимателем, может, парламентарии и возроптали бы.

Ротация спикеров – дело привычное, и трое из тех, кому судьба подарила шанс занять это кресло, ушли со скандалами. «Пионером» досрочного переизбрания стал бессменный лидер «Ата Мекена» Омурбек Текебаев. За оскорбительные высказывания в адрес тогдашнего президента Курманбека Бакиева, свергнутого 7 апреля 2010 года, социалисту пришлось распрощаться с должностью торага. Следующим «уволенным» стал Адахан Мадумаров. Он поругался с президентским аппаратом и тогдашней главой бакиевского «Ак Жола» Эльмирой Ибраимовой. Всему виной любовь к роскоши. Уж очень захотелось ему отделать зал приемов в прежнем здании парламента ореховым капом. А из новейшей истории чести быть «съеденным» своими же удостоился Ахматбек Келдибеков. Он не только лишился кресла спикера, но и угодил на скамью подсудимых по обвинению в коррупции и превышении должностных полномочий.

Ни одному из перечисленных, равно как и их более удачливым предшественникам, не выпал шанс обзавестись громадным кабинетом в три комнаты.

А вот члены шестого созыва Жогорку Кенеша не перестают удивлять. Не успела закончиться гонка за мандатами, как прошла информация о том, что новоиспеченные депутаты хотят кожаные кресла, причем со всевозможными наворотами и функциями - к примеру, качания. Опора для пятых точек нардепов оценивалась в несколько миллионов сомов.

После негодования избирателей от идеи покупать новые кресла отказались. А вот на посуде и продуктах питания для управделами решили не экономить. Правда, как пояснили ИА «24.kg», вся кухонная утварь пойдет в подведомственный пансионат «Алтын-Куль».

И в истории с тарелками-чашками, и в комиксе про кресла парламентарии бойко отвечали на вопросы журналистов и клеймили родное управление делами. В случае же с экс-спикером хранят молчание.

Хотя не исключено, что Асылбек Жээнбеков намерен не покидать здание парламента и работать сутки напролет. Тогда, конечно, необходима и комната отдыха, и свой сортир. Еще можно пристроить гардеробную, и уезжать домой вообще не придется. Все под рукой. Вот и экономия: на бензине, обслуживании авто и личном шофере…