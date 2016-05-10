Мантия преткновения

Принятие новой редакции Административно-процессуального кодекса (АПК) позволит сделать еще один шаг в реформировании судебной ветви власти. Таким мнением с ИА «24.kg» поделился лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

От старого к новому

Депутаты, судьи и экспертное сообщество разработали проект новой редакции АПК. Над документом корпели долго. Бесконечные дебаты не стали напрасными. Редакция нового кодекса принята парламентом в первом чтении. Перед тем как одобрить документ в следующем, его авторы провели парламентские слушания и выслушали судей и представителей гражданского сектора.

Как отмечает большинство депутатов, реформирование судебной системы – одна из ключевых задач Национальной стратегии устойчивого развития (НСУР) до 2017 года. В судебной системе административное судопроизводство играет одну из важнейших ролей, и от того, как его реализуют, зависит многое. Разработчики АПК говорят, что сделали все возможное, чтобы новая редакция кодекса облегчила жизнь граждан, помогла избежать многолетних судебных канителей и решала возникшие в правовом поле вопросы мобильнее.

В Кыргызстане реформирование судебной ветви власти началось с принятия закона «Об основах административной деятельности и административных процедурах». Этот документ принял пятый созыв Жогорку Кенеша. Его основной целью инициаторы называли «оптимизацию, унификацию управленческой и административной деятельности государственных органов, органов МСУ и их должностных лиц». Тогда мало кто обратил внимание на закон, и тем более никто не предполагал, что он как-то сдвинет с мертвой точки реформу. Ведь над той задачей в течение нескольких лет бились многие чиновники, а что-то существенно изменить в системе никто так и не смог.

Однако вслед за законом об основах административной деятельности в парламенте разработали Административно-процессуальный кодекс. Проект регулирует порядок судопроизводства по спорам, вытекающим из административно-правовых (публично-правовых) отношений, правила рассмотрения и разрешения данных споров в суде.

На других посмотрели, кое-что переняли

Разработчики новой редакции АПК не стали изобретать велосипед и обратились к опыту ведущих стран мира, в частности, Германии, Австрии и Голландии. В этих государствах многолетняя практика административной юстиции.

Омурбек Текебаев объяснил, почему выбор пал именно на эти страны. «ФРГ и Австрия являются странами-лидерами по реформированию административного законодательства, в том числе и административного судопроизводства. В Австрии реформа успешно прошла в 2012 году. Во время поездки мы изучили их опыт. В Германии нам удалось обсудить с международными экспертами и наш проект Административно-процессуального кодекса. В целом можно с уверенностью констатировать, что мы выбрали верное направление, и у нас есть возможность скорректировать наш АПК», - заявил депутат.

Новую редакцию АПК писали с оглядкой и на опыт постсоветских стран: Азербайджана, Армении, Грузии, Латвии, Литвы, России и Эстонии. В них отдельное административное судопроизводство сформировано сравнительно недавно, но ситуация в судебной сфере схожа с той, что сложилась сейчас в Кыргызстане.

А судьи кто?

Омурбек Текебаев считает, что в отечественной практике судопроизводства «ключевой фигурой становится судья, мы отдаем ему все полномочия для свершения судеб граждан». «Ну, а где сосредоточено ключевое решение проблем, там и коррупция. Таким образом, подбор судей, повышение их квалификации приобретают еще большее значение для нашего государства. Мы отдаем судье власть над акимом, министром. Даем ему право принимать решения по всем вопросам. А где дается право, есть злоупотребления, коррупция. Мы должны выработать стандарты работы. Если примем Административно-процессуальный кодекс, а правительство осмыслит риски, обучит судей, закроет вакансии, тогда мы решим одну из главных наших задач. Когда судья начнет принимать справедливые решения, тогда появится доверие к власти. Граждане начнут уважать закон», - считает Омурбек Текебаев.

В отличие от гражданского судопроизводства, в котором главным принципом выступает принцип диспозитивности, то есть автономия воли сторон, в административном судопроизводстве главным принципом, отмечают авторы АПК, является «инквизиционный» принцип (принцип объективного расследования), предполагающий активную роль суда в судебном процессе.

В Административно-процессуальный кодекс вносится еще одно новшество: так называемый «письменный процесс», когда суд вправе с согласия сторон провести процесс без устного разбирательства на основе представляемых сторонами письменных документов и необходимости вызова сторон. Парламентарии полагают, что это позволит сократить волокиту и повлечет процессуальную экономию как для суда, так и для сторон.

Нынешний созыв ЖК, в отличие от предшественников, к принятию законопроектов, касающихся судопроизводства, относится серьезнее. Депутаты, скорее всего, учли печальный опыт коллег, заваливших, по сути, реформу судебной системы, и решили не наступать вновь на грабли.