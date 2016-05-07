Когда премьерский век недолог

На нового премьер-министра Сооронбая Жээнбекова возложена задача по выведению страны из экономического кризиса и финансового тупика. Об этом ИА «24.kg» заявил депутат фракции «Кыргызстан» Айтмамат Назаров.

Совсем не «мальчик для битья»

Сооронбай Жээнбеков был избран премьер-министром чуть меньше месяца назад. 13 апреля за его кандидатуру проголосовали 113 парламентариев, двое депутатов выступили против. Однако новый глава правительства недолго праздновал свое избрание, времени на раскачку у него не было. Чуть ли не на следующий день новый премьер начал проводить встречи со своими подчиненными и «махать шашкой» перед ними.

Вопреки ожиданиям, Жээнбеков-старший не стал скромничать, быстро понял, как надо вести себя на новом посту и перед публикой. На первом же совещании сделал кучу замечаний подчиненным, а директора Государственного агентства охраны окружающей среды и лесного хозяйства Сабиржана Атаджанова вообще уволил. Некоторые депутаты поспешили похвалить новоиспеченного премьера за то, что он отважился принимать решения самостоятельно.

Да и перед палатой Сооронбай Жээнбеков уже успел выступить. Правда, «мальчиком для битья» в парламентском корпусе он был недолго и отдувался большей частью за своего предшественника Темира Сариева, подавшего в отставку за два дня до избрания на этот пост самого Жээнбекова.

На публике Сооронбай Жээнбеков держится молодцом, отвечая на вопросы депутатов, не юлит, говорит как есть. Отчасти он так себя ведет еще и потому, что отчитывался перед парламентариями не за свои грехи, а предшественника. Только один раз премьер Жээнбеков, чувствуя, что палата намерена поставить «неудовлетворительно» бывшему главе кабмина Темиру Сариеву, поспешил заверить, что впредь будет отвечать на вопросы более подробно. Сооронбаю Жээнбекову было все равно, какую оценку поставят законодатели Темиру Сариеву. Но ему лично было бы неприятно: столько отдуваться за своего неудачливого предшественника и получить потом «двойку» от ЖК за период работы, когда он вообще был далек от премьерства.

Бьют своего, чтобы чужие боялись

Между тем парламентский корпус основательно подошел к даче оценки кабмину Сариева. Изначально в коалиции большинства, как сообщали собственные источники ИА «24.kg» в парламенте,три фракции - «Кыргызстан», «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен» - намеревались дать «неуд». Однако потом фракции «Онугуу-Прогресс» и «Ата Мекен», как это часто бывает, передумали. Или они решили действовать по принципу «лежачего не бьют», или их просто попросили более снисходительно относиться к покинувшему раз и навсегда политический Олимп Темиру Сариеву.

Тут еще одна подоплека: оценка «неуд» могла пошатнуть сплоченность коалиции большинства и позиции только что избранного спикера ЖК Чыныбая Турсунбекова. Несмотря на то, что Темира Сариева год назад выдвигала фракция «Кыргызстан», он всей душой был предан партии СДПК. И вроде как, если коалиция большинства за год оценивает деятельность кабмина как неудовлетворительную, это в первую очередь бьет по самолюбию самой партии СДПК и всего альянса, так как создавал его в свое время лидер фракции социал-демократов Чыныбай Турсунбеков.

Сама же фракция «Кыргызстан» открестилась от Темира Сариева быстро. Более того, ее лидер Канат Исаев лично инициировал создание временной депутатской комиссии по проекту строительства дороги Балыкчи – Корумду. Тем самым парламентарии подрубили сук, на котором сидел Сариев со своей командой.

Депутаты фракции «Кыргызстан» проголосовали за дачу неудовлетворительной оценки правительству Темира Сариева. Член фракции Айтмамат Назаров пояснил ИА «24.kg», почему они так поступили.

«Во-первых, оценка, которую фракция «Кыргызстан» поставила прежнему правительству под руководством Темира Сариева, им заслужена. Есть ряд причин, по которым мы поставили «неуд». Это, в первую очередь, скандал вокруг тендера по нашумевшему проекту Балыкчи - Корумду. Во-вторых, если внимательно ознакомиться с отчетом правительства за 2015 год, сложится ощущение, что Кыргызстан процветает, что у нас есть определенные достижения и успехи. Но ведь это совсем не так. Разве мы оказались далеки от экономического кризиса, или он не коснулся республики? Народ испытывает определенные финансовые трудности, нет наличных средств, цены падают, жизненный уровень населения тоже пал. При таких условиях как можно хвастаться достижениями?» - вопрошает депутат.

По мнению Айтмамата Назарова, в Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызстана до 2020 года обозначены одни параметры, а в реальности мы показываем другие. Например, данные по росту ВВП должны быть не менее семи процентов, а у нас этот показатель уже два года подряд находится на уровне трех с половиной процентов. По доходам идет огромное выпадение, и все это итог работы прежнего правительства.

Покой премьеру только снится

Парламентарий Айтмамат Назаров считает, что Сооронбаю Жээнбекову надо обратить внимание, прежде всего, на свою деятельность. «Прежнее правительство занималось больше пиаром, нежели фактической работой. На реальный сектор, который дает новые рабочие места, мало обращали внимания. Наша страна в Антикризисном фонде ЕАЭС взяла средства, но они использовались не по назначению. Надо было поддерживать бизнесменов, кредитовать их, чтобы они смогли раньше выйти на новый рынок. К сожалению, те барьеры, которые были у бизнесменов, остались. Наш рынок заполнен чужим товарами. Это все итог работы прежнего кабмина», - поясняет Айтмамат Назаров.

Народный избранник также обращает внимание на политику Нацбанка. «Финансисты удержали курс сома, но потратили огромные средства на это. Сейчас выгоднее стало торговать на нашем рынке россиянам и казахам. Для поддержания курса национальной валюты из оборота изъяли около десяти миллиардов сомов, но эти средства должны были крутиться. Можно было открыть дешевую в процентном соотношении кредитную линию. Один из вариантов выхода из кризиса - выдать коммерческим банкам заемные средства под один-два процента, пусть банки сделают накрутку и выдают населению средства уже по 10 процентов. Но это все равно лучше, чем то, что мы имеем сейчас, когда кредитная сомовая ставка составляет в среднем 30 процентов», - заявил Айтмамат Назаров.

В майские праздники глава кабмина Сооронбай Жээнбеков не стал засиживаться в столице и отправился в южные регионы. Депутаты сами перед избранием советовали ему чаще выходить в люди, ездить по городам и весям, и желательно не в сопровождении эскорта, по–тихому, скромненько, не привлекая к себе внимания. А еще парламентарии советуют премьеру более рационально тратить средства из казны. Сооронбай Жээнбеков понимает, что он не вечно будет главой правительства, и, скорее всего, его через год сметут так же быстро, как и его предшественников. И те люди, которые сейчас бегут первыми пожимать руку, завтра могут отвернуться от него. Такова природа политики в Кыргызстане. Впрочем, как и везде.