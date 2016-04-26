Выборы спикера: интриг не обещают

Завтра на заседании Жогорку Кенеша разрешится интрига месяца: займет ли кресло спикера Жогорку Кенеша лидер фракции СДПК и глава коалиции большинства Чыныбай Турсунбеков или его тоже прокатят, как в случае с Канатом Исаевым («Кыргызстан») и Бакытом Торобаевым («Онугуу-Прогресс»)?

Эксперты считают, что Чыныбай Турсунбеков без труда по итогам тайного голосования наберет более шестидесяти процентов голосов депутатов, и вопрос его избрания решится в один тур, поскольку нет альтернативной кандидатуры. К тому же некоторые фракции еще до официального выдвижения социал-демократа на должность торага поспешили заверить общественность, что поддержат его.

Со стороны все это выглядело очень странно, особенно учитывая то, что лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев сам звонил в ИА «24.kg» с просьбой поместить его комментарий по поводу поддержки лидера фракции СДПК. Оппозиционная фракция «Республика - Ата Журт» также загодя заявила о поддержке Чыныбая Турсунбекова. Такое поведение Омурбека Текебаева и Омурбека Бабанова наводит на определенные мысли: либо все тщательно спланировано, либо из ста двадцати депутатов нет никого более подходящего на руководящий пост.

Кресло торага ЖК пустует две недели, с тех пор, как его освободил Асылбек Жээнбеков, подавший в отставку после выдвижения его родного брата Сооронбая Жээнбеков на пост главы правительства. Кандидатуру поддержали оппозиционные фракции «Бир Бол» и «Республика - Ата Журт», а позже и весь парламент оказал Сооронбаю Жээнбекову высокое доверие – возглавить кабинет министров.

На освободившееся место спикера изначально метили лидеры двух фракций: Канат Исаев («Кыргызстан») и Бакыт Торобаев («Онугуу-Прогресс»). Их битва продолжалась более недели, за это время они успели вылить друг на друга тонны компромата. Но самое интересное, что по итогам тайного голосования оба претендента набрали одинаковое количество голосов. Можно было бы продолжить соревнование, и счетная комиссия была готова принять такое решение, если бы не одно но: резко против, как заявили ИА «24.kg» собственные источники, выступил лидер фракции «Ата Мекен» Омурбек Текебаев.

Какими соображениями он руководствовался, неизвестно, однако депутат решил, что если два кандидата на такой высокий пост набрали равное количество голосов, то необходимо объявить о выдвижении новых кандидатур на пост торага. Так фортуна улыбнулась главе коалиции большинства и лидеру фракции СДПК Чыныбаю Турсунбекову, которому в кулуарах парламента давно пророчили это место.

Сам Турсунбеков отказывается откровенничать и признаваться, метил он в это кресло или нет. Ранее он заверял ИА «24.kg», что не будет баллотироваться на пост, и что, скорее всего, выдвинут другую кандидатуру, но спустя пару дней все-таки вынужденно признался, что подчинился решению фракции СДПК о его выдвижении на пост спикера. «Я не могу подвести сопартийцев, тем более, и лидеры фракций «Ата Мекен» и «Республика - Ата Журт» оказывают мне доверие», - заявил ИА «24.kg» Чыныбай Турсунбеков.

У него, в отличие от Каната Исаева и Бакыта Торобаева, шансы занять кресло спикера действительно большие. Во-первых, баллотируется один. Во-вторых, удобен остальным лидерам парламентских фракций. Ведь не зря Бабанов назвал Турсунбекова человеком, «умеющим находить компромиссы».

Фракция «Кыргызстан» во главе с Исаевым решила поддержать главного социал-демократа потому, что Чыныбай Турсунбеков не раздражает их. Фракции «Бир Бол» (12 мандатов) и «Онугуу-Прогресс» (13 мандатов) особой роли в распределении голосов при тайном голосовании не играют, так как за кандидатуру лидера СДПК будут голосовать фракции СДПК (38 мандатов), «РАЖ» (28 мандатов), «Кыргызстан» (18 мандатов) и «Ата Мекен» (11 мандатов).

Таких политиков, как Исаев и Текебаев, в Турсунбекове устраивает то, что он не конфликтен и прислушивается к мнению остальных. К тому же совсем не заносчив, как его предшественник Асылбек Жээнбеков. По всей видимости, лидеры фракций предпочли из двух зол выбрать меньшее, поэтому с радостью поддержат выдвижение бывшего бизнесмена. Тем более, при его спикерстве каждый лидер фракций может спокойно заниматься своими делами и плести интриги.