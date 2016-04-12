Генеральский контроль без результата

Меньше чем за месяц в Бишкеке и пригороде столицы совершено несколько громких убийств, и это только то, что широко освещалось в прессе. Часто громкие уголовные дела министр внутренних дел Кыргызстана Мелис Турганбаев берет под так называемый личный контроль и обещает раскрыть их в ближайшее время. Однако на деле это фактически никак не отражается. А люди тем временем все менее и менее верят в то, что наша милиция их бережет.

Контроль есть. А где исполнение?

В начале февраля в центре Бишкека убили 40-летнего Пулата Сулейманова. Однако сразу задержать стрелявших не удалось. Хотя спустя некоторое время в МВД заявили, что причастных к данному убийству несколько человек. Оперативникам удалось задержать одного из участников преступления.

Не прошло и месяца, как МВД рассылает сообщение о жестоком тройном убийстве в Киргшелке, где одна из жертв была беременной. Главный милиционер страны заявил, что лично будет отслеживать работу оперативников. Прошло больше двух недель, а следствие до сих пор не озвучило хотя бы предварительные результаты. По словам источников в МВД, оперативники зашли в тупик, и найти виновного, как оказалось, не так-то и просто. Сельчане живут в страхе.

Через семь дней министр внутренних дел презентует новую патрульную милицию, благодаря которой, на его взгляд, количество преступлений должно сократиться. Он уверен, что милиционеры будут приезжать на место любого ЧП в течение трех-семи минут.

Горожане, помогите милиции!

Не проходит и недели, как на пересечении проспекта Чуй и улицы Шабдан баатыра в момент, когда все возвращаются с работы, неизвестные несколько раз стреляют в члена ОПГ. Представители ГУВД Бишкека позже заявляют, что стрелявших задержали бы на месте преступления, если бы горожане сообщили о перестрелке сразу. Предполагаемые преступники пока на свободе.

На следующий день, 6 апреля, в одном из микрорайонов Бишкека сотрудники милиции остановили подозрительную машину. Водитель «Мерседеса» сбил оперативника и протащил его несколько метров. Злоумышленник при задержании ранил милиционера ножом, второй пассажир иномарки скрылся.

Днем 10 апреля в центре Бишкека вновь ЧП: неизвестный мужчина азиатской внешности произвел два выстрела (предположительно из обреза гладкоствольного ружья) в правое пассажирское окно внедорожника. Бизнесмен - гражданин России - не пострадал. Однако и здесь милиция не приехала вовремя. Стрелявший бросил обрез и скрылся. Где в момент стрельбы находился экипаж патрульной милиции? Покушение совершено в центре столицы при многочисленных свидетелях. Как получается, что преступники даже днем спокойно ходят по Бишкеку и стреляют на виду у прохожих?

Патруль, вы где?

Такого рода сообщения от МВД появляются все чаще и чаще. Прошло не так много времени со дня создания патрульной милиции, но результата не видно.

В функциональные обязанности новой службы входит и контроль безопасности на дорогах, однако и в этом направлении не все гладко. Водители продолжают нарушать правила дорожного движения, а сотрудники в приватной беседе жалуются, что физически не успевают наводить порядок на дорогах и выезжать по звонкам на «102».

За минувшие выходные на дорогах погибли пять человек. В Главном управлении патрульной милиции заявляют, что общее количество ДТП, в том числе со смертельным исходом, идет на снижение: в 2015-м с января по апрель произошло 1 тысяча 452 ДТП, в которых погибли 217 и пострадали 2 тысячи 37 человек, а с начала 2016-го - 1 тысяча 241 ДТП, 171 погибший и 1 тысяча 843 раненых.

Стоит отметить, что участники аварий, где нет пострадавших, стараются не вызывать милицию, а решают вопрос на месте. В итоге большая часть подобных ДТП не фиксируется в ГУПМ МВД.

Предыдущие министры внутренних дел, как и нынешний, также в случае громких дел заявляли о личном контроле. Затем после кадровых перестановок и назначений контроль терялся. И уголовные дела переходили в так называемые висяки.

Попытки властей провести реформу и снизить криминогенную ситуацию в стране не приносят ожидаемого результата. В систему ежегодно приходят новые кадры, которые готовит Академия МВД. Некоторые молодые офицеры и сержанты из-за низкой зарплаты идут на преступления и порой сращиваются с криминалом ради одной цели: достойно жить и содержать семью.

Как считают независимые эксперты, именно приличная зарплата и качественное образование будущих милиционеров смогут изменить ситуацию в правоохранительной сфере. А различные перестановки и назначения вносят в ее работу лишь сумбур.