Мирлан Бакиров рассказал о ситуации в Джалал-Абадской ТИК

«Джалал-Абадская территориально-избирательная комиссия (ТИК) грубо нарушила Закон КР «О выборах в местные кенеши», - сообщил ИА «24.kg» депутат от фракции «Онугуу-Прогресс» Мирлан Бакиров.

По его словам, ранее в списке кандидатов в депутаты от СДПК не был соблюден гендерный баланс, как того требует статья 49 названного закона.

При формировании списков кандидатов в районные и городские кенеши политические партии, группы избирателей обязаны учесть представительство не более 70 процентов лиц одного пола, при этом разница очередности в списках кандидатов женщин и мужчин, выдвинутых от политической партии, группы избирателей, не должна превышать двух позиций.

По словам Мирлана Бакирова, представители трех партий - «Ата Мекен», «Ата-Журт» и «Онугуу-Прогресс» - обратились в ТИК с официальным заявлением по поводу нарушения СДПК норм данного закона.

«2 декабря 2016 года на своем внеочередном заседании большинством голосов принято решение исключить кандидатов партии СДПК из предвыборной гонки за нарушение закона. 3 декабря данное решение было направлено территориальной комиссией в ЦИК, где оно прошло регистрацию в общем отделе Центризбиркома. Однако сегодня ТИК без рассмотрения ЦИК отменяет свое же ранее принятое решение о снятии партии СДПК с предвыборной гонки», - рассказал Мирлан Бакиров.

По словам депутата, такие действия ТИК не что иное, как грубое нарушение Закона «О местных выборах», так как процедура рассмотрения обращений четко прописана в статье 42 вышеуказанного закона.

Решения и(или) действия(бездействие) избирательных комиссий, их должностных лиц, нарушающие избирательные права субъектов избирательного процесса, могут быть обжалованы в вышестоящую избирательную комиссию либо суд.

«Несоблюдение гендерного баланса не единственное нарушение. У нас имеются факты, что некоторые претенденты из СДПК получили свои паспорта в Бишкеке, тогда как кандидат должен быть представителем местного сообщества».

Депутаты местного кенеша избираются гражданами, являющимися членами местного сообщества соответствующей административно-территориальной единицы, в которой проводятся выборы.





Ранее Джалал-Абадская территориальная избирательная комиссия (ТИК) зарегистрировала список кандидатов в депутаты СДПК, несмотря на нарушения. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

Позже глава ТИК уволилась после скандала со списком партии СДПК. По ее словам, она ушла по собственному желанию, так как признает свою вину в том, что список кандидатов в депутаты от СДПК был зарегистрирован, несмотря на нарушения.

В ЦИК оценили работу членов ТИК как разгильдяйство и халатность и даже предложили расформировать комиссию.