RSS
facebookfacebookgoogale+
Пересластили, или Как справиться с урожаем сахарной свеклы
Экстремисты Кыргызстана и места их обитания
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:16
НОВОСТИ ДНЯ:
Выборы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Рита Карасартова: ЦИК еще не дала разрешение на агитацию нашему движению

14/11/16 11:22, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

«Нашему движению «Референдуму – нет!» разрешение на агитацию Центризбирком еще не дал, нас только пригласили в ЦИК в 15.00. В связи с этим вопросом или нет, сказать пока не могу», - сообщила ИА «24.kg» член Комитета гражданского контроля Рита Карасартова.

 

По ее словам, решение об этом в Центризбиркоме затягивается.

 

Напомним, движение намерено проводить агитацию против референдума. Для этого активисты сдали документы в Центризбирком. При этом на официальном сайте ЦИК указано, что все граждане страны имеют право на агитацию по поводу референдума.

 

«Согласно законам о выборах и референдуме, на общественных телеканалах нам обязаны предоставить эфирное время в прайм-тайм, а в другое время - платный эфир», - добавила Рита Карасартова.

 

Напомним, 11 декабря 2016 года одновременно пройдут выборы депутатов местных кенешей и референдум по внесению поправок в Конституцию республики.

URL: http://_/vybory/39795/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ