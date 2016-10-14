ЦИК потратит на маркеры миллион сомов. Об этом сообщается на портале государственных закупок.

На сейф-пакеты и пломбы Центризбирком заложил 1 миллион 260 тысяч сомов, на рулонную бумагу – 800 тысяч. На журналы для регистрации комиссия потратит 6,6 тысячи, на резиновые перчатки - 4,4 тысячи, на канцтовары – 210 тысяч, на 40 тысяч перманентных маркеров – 1 миллион сомов.

Всего на подготовку и проведение выборов планируют потратить 218 миллионов 502 тысячи сомов.

Больше всего средств закладывают на прочие расходы, зарплату и приобретение предметов и материалов для текущих хозцелей. Средства на охрану, коммунальные платежи, расходы на машины и оборудование не предусмотрены для областей, они выделяются только для ЦИК КР.

Центризбирком готовится к проведению референдума 4 декабря и выборам депутатов местных кенешей 11 декабря.