RSS
facebookfacebookgoogale+
Наркотики есть, а контроля нет
Александр Петров: Победа на чемпионате мира хорошо, а общение лучше!
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:20
НОВОСТИ ДНЯ:
Выборы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

В группу техподдержки на предстоящих выборах войдут 500 человек

21/09/16 14:31, Бишкек – ИА «24.kg», Анара МАМЫТОВА

В группу технической поддержки на предстоящих выборах войдут 500 человек. Государственная регистрационная служба (ГРС) выделит 200, а Центральная избирательная комиссия (ЦИК) - 300 человек. Об этом ИА «24.kg» сообщила председатель Центризбиркома Нуржан Шайлдабекова.

 

По ее словам, в день голосования группы будут выезжать на избирательные участки по заявкам комиссий в случае сбоя и отказа в работе техники.

 

«Мы наймем на краткосрочный период технический персонал, обучим за счет партнеров-доноров. Что касается вопроса оплаты за работу в день голосования, то он пока не решен, еще предстоит его обсуждение», - добавила глава ЦИК.

 

 

URL: http://_/vybory/37154/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ