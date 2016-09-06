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ЦИК утвердил итоги повторного голосования главы Бешкентского айыл окмоту

6/09/16 09:20, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

ЦИК утвердил итоги повторного голосования главы Бешкентского айыл окмоту. Решение принято сегодня.

 

С третьей попытки депутаты местного кенеша избрали председателя. Им стал Таалайбек Алимбеков. Особое мнение трех членов комиссии (Атыр Абдрахматовой, Назарали Арипова и Гульнары Джурабаевой) приложено к решению комиссии.   

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