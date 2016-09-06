Глава ЦИК не видит ничего противозаконного в трижды проведенных выборах

Председатель ЦИК Нуржан Шайлдабекова считает, что комиссия приняла обоснованное и законное решение о назначении в третий раз выборов главы Бешкентского айыл окмоту. Об этом она заявила сегодня на заседании комиссии.

По ее словам, у членов ЦИК были все основания принять решение о назначении повторных выборов, так как 12 мая выборы не состоялись из-за отсутствия кворума, а 7 июня голосование было, но за позицию «против» проголосовало больше, чем за позицию «за». Поэтому, согласно закону, назначили повторные выборы. Глава ЦИК также отметила, что еще предшественник Туйгунаалы Абдраимов писал президенту страны не о ситуации в Бешкентском кенеше, а о согласованной дате выборов в местные органы власти.

Глава ЦИК упрекнула своего зама Атыр Абдрахматову в некорректности. Та в ответ обвинила Шайлдабекову в передергивании фактов и нарушении закона. Она также потребовала предоставить всю информацию по досрочным и повторным выборам глав МСУ, когда голосование назначалось трижды или четырежды.