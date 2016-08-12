RSS
facebookfacebookgoogale+
Коррупция в Минздраве: бизнес на лекарствах и здоровье
Глава Нацбанка Кыргызстана об учетной ставке, долларе и золотых слитках
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:23
НОВОСТИ ДНЯ:
Выборы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Главы ТИК сетуют на технические сбои оборудования на местах и слабый Интернет

12/08/16 08:02, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Главы территориальных избирательных комиссий сетуют на технические сбои оборудования на местах и слабый Интернет. Об этом заявлено сегодня на рабочем совещании с участием членов ЦИК.

 

По их словам, в Токмаке, к примеру, на прошедших 27 марта местных выборах периодически выходили из строя «умные урны».

 

Глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова отметила, что все эти проколы следует учесть при подготовке к осенним выборам в местные кенеши и референдуму.

 

Отметим, выборы пройдут более чем в 400 местных кенешах. Как подчеркивают специалисты, технические проблемы необходимо устранить, иначе выборы и референдум окажутся под угрозой срыва.

URL: http://_/vybory/35727/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ