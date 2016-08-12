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На подготовку к президентским выборам выделят 400 миллионов сомов

12/08/16 06:57, Бишкек – ИА «24.kg», Юлия КОСТЕНКО

На подготовку к президентским выборам выделят 400 миллионов сомов. Об этом сообщил сегодня на общественных обсуждениях проекта бюджета на 2017 год заместитель министра финансов Алмазбек Азимов.

 

По его словам, Центризбиркому выделят 260 миллионов сомов, Государственной регистрационной комиссии – 140 миллионов.

 

Полномочия главы Кыргызстана Алмазбека Атамбаева истекают 1 декабря 2017 года.

URL: http://_/vybory/35719/

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