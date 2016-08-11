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Мэром Кызыл-Кии избран Эрмекбай Топчубаев

11/08/16 08:46, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Мэром Кызыл-Кии избран Эрмекбай Топчубаев. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

 

Также члены Центризбиркома утвердили решение о передаче вакантных мандатов шести кандидатам в депутаты местных кенешей, в частности в Джалал-Абаде и Нарыне.

 

На заседании внесены изменения в состав и резерв территориальных избирательных комиссий, из списка исключили кандидата в депутаты от партии «Ата Мекен» Марса Наспекова на основании его заявления.

URL: http://_/vybory/35688/

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