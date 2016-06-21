Мэр Бишкека вышел из списка кандидатов в депутаты от партии СДПК

Мэр Бишкека Албек Ибраимов вышел из списка кандидатов в депутаты от СДПК. Он исключен на основании заявления о добровольном выходе. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

Отметим, что он мог стать нардепом вместо Галины Скрипкиной. Теперь вакантный мандат достанется Максату Эгембердиеву.