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Мэр Бишкека вышел из списка кандидатов в депутаты от партии СДПК

21/06/16 12:53, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Мэр Бишкека Албек Ибраимов вышел из списка кандидатов в депутаты от СДПК. Он исключен на основании заявления о добровольном выходе. Об этом заявлено сегодня на заседании ЦИК.

 

Отметим, что он мог стать нардепом вместо Галины Скрипкиной. Теперь вакантный мандат достанется Максату Эгембердиеву.

 

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