В списки избирателей в Токмаке попали 167 человек, прописанных в Нарыне. ЦИК поручила органам прокуратуры расследовать данный факт.

Как сообщила ИА «24.kg» заместитель председателя комиссии Гульнара Джурабаева, это выяснилось в ходе местных выборов 27 марта. Наблюдатели также отмечают, что нарекания к спискам есть во всех населенных пунктах, и обнаружены они в ходе голосования. Как избиратели перекочевали из одного города в другой, выяснять также будут в ГРС.