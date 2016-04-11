ЦИК не станет составлять реестр жалоб от участников выборного процесса

ЦИК не будет составлять реестр жалоб от наблюдателей и участников выборного процесса. Все замечания, касающиеся нарушений в ходе голосования, направляются в прокуратуру.

ЦИК не стал рассматривать отдельно жалобу партии «Кыргызстан» на действия Токмакской ТИК. Как отметили члены Центризбиркома, жалобы касались нарушений при голосовании по форме №2 на некоторых участках. По словам главы ЦИК Туйгунаалы Абдраимова, вопрос будет изучаться отдельно вместе с ГРС.