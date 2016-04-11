RSS
facebookfacebookgoogale+
Парламентаризм.kg: краткая история коллективной безответственности
Старые лидеры новой оппозиции. В цитатах и действиях
ENG|АРХИВЫ 24
Сегодня 22 декабря 2016 года. Четверг. Бишкекское время 20:20
НОВОСТИ ДНЯ:
Выборы
A [-] размер текста [+] A
НОВОСТИ РАЗДЕЛА

Партии, победившие на местных выборах в шести городах, изменили списки кандидатов в депутаты

11/04/16 12:41, Бишкек – ИА «24.kg», Дарья ПОДОЛЬСКАЯ

Партии - победительницы местных выборов в шести городах внесли изменения в списки кандидатов в депутаты. Об этом стало известно сегодня на заседании ЦИК.

 

По их данным, изменения произвели в Каракольском кенеше партии «Кыргызстан» и «Онугуу-Прогресс». Об изменениях заявляет и «Республика - Ата Журт». Корректируются списки претендентов на мандаты от СДПК в Токмаке.

 

Незначительно изменились списки и у партий «Бир Бол», «Онугуу-Прогресс» и «Кыргызстан» в Ошском горкенеше.

 

Напомним, выборы в местные кенеши прошли 27 марта в шести городах и 21 аймаке.

URL: http://_/vybory/30480/

версия для печати

МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ